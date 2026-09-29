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В Росрыболовстве сообщили о результатах восстановления воблы - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В Росрыболовстве сообщили о результатах восстановления воблы
В Росрыболовстве сообщили о результатах восстановления воблы - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Росрыболовстве сообщили о результатах восстановления воблы
Объем стока Волги в период половодья стал максимальным за пять лет, что поспособствовало естественному воспроизводству воблы, сообщает Росрыболовство. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:29+0300
2026-09-29T17:32+0300
сельское хозяйство
россия
каспийское море
калмыкия
астраханская область
росрыболовство
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем стока Волги в период половодья стал максимальным за пять лет, что поспособствовало естественному воспроизводству воблы, сообщает Росрыболовство. "Меры по восстановлению запасов воблы начинают давать результат. Ученые ВНИРО получили обнадеживающие данные по итогам нереста 2026 года: объем стока Волги в период половодья стал максимальным за последние пять лет и достиг 121 кубического километра. Такие условия способствовали естественному воспроизводству рыбы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для закрепления положительной динамики запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, Калмыкии и Астраханской области предлагается продлить до конца 2027 года. "Ограничение учитывает биологический цикл воблы. Молодь урожайного поколения 2026 года проведет в Северном Каспии еще три-четыре года, прежде чем достигнет половой зрелости и вернется на нерест. Поэтому дополнительное время необходимо, чтобы сегодняшнее пополнение стало основой для устойчивого восстановления запаса", - объяснили там.
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сельское хозяйство, россия, каспийское море, калмыкия, астраханская область, росрыболовство
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Каспийское море, Калмыкия, Астраханская область, Росрыболовство
17:29 29.09.2026 (обновлено: 17:32 29.09.2026)
 
В Росрыболовстве сообщили о результатах восстановления воблы

Росрыболовство: меры по восстановлению запасов воблы начинают давать результат

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем стока Волги в период половодья стал максимальным за пять лет, что поспособствовало естественному воспроизводству воблы, сообщает Росрыболовство.
"Меры по восстановлению запасов воблы начинают давать результат. Ученые ВНИРО получили обнадеживающие данные по итогам нереста 2026 года: объем стока Волги в период половодья стал максимальным за последние пять лет и достиг 121 кубического километра. Такие условия способствовали естественному воспроизводству рыбы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для закрепления положительной динамики запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, Калмыкии и Астраханской области предлагается продлить до конца 2027 года.
"Ограничение учитывает биологический цикл воблы. Молодь урожайного поколения 2026 года проведет в Северном Каспии еще три-четыре года, прежде чем достигнет половой зрелости и вернется на нерест. Поэтому дополнительное время необходимо, чтобы сегодняшнее пополнение стало основой для устойчивого восстановления запаса", - объяснили там.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКаспийское мореКалмыкияАстраханская областьРосрыболовство
 
 
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