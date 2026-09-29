https://1prime.ru/20260929/openai-873773469.html

В OpenAI и Google назвали меры безопасности в сфере ИИ недостаточными

В OpenAI и Google назвали меры безопасности в сфере ИИ недостаточными - 29.09.2026, ПРАЙМ

В OpenAI и Google назвали меры безопасности в сфере ИИ недостаточными

Сотрудники OpenAI и Google Deep Mind считают, что компании не предпринимают достаточных мер безопасности в сфере разработки искусственного интеллекта, в большей | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T16:49+0300

2026-09-29T16:49+0300

2026-09-29T16:52+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сотрудники OpenAI и Google Deep Mind считают, что компании не предпринимают достаточных мер безопасности в сфере разработки искусственного интеллекта, в большей степени фокусируясь на стремительном развитии продукции, а также на конкуренции друг с другом, сообщило агентство Рейтер. "Нынешние и бывшие исследователи OpenAI и Google Deep Mind предупреждают, что компании предпринимают слишком мало для защиты мира от потенциально катастрофических последствий от создания самосовершенствующихся систем искусственного интеллекта, способных превзойти возможности их контроля человеком", - сообщает агентство. Как отмечает Рейтер, в видеообращениях, собранных для агентства компанией Palisade Research, сотрудники этих компаний заявили, что их опасения относительно риска искусственного интеллекта искренни, и это не маркетинговый ход. Эти обращения стали частью проекта frominside.ai, который представляет собой попытку поделиться своими опасениями напрямую с общественностью тех, кто обеспокоен развитием искусственного интеллекта. Так, по данным Рейтера, в одном из видео научный сотрудник Deep Mind заявил, что вероятность того, что искусственный интеллект может привести к исчезновению человечества, составляет не менее 10%. Он охарактеризовал это цифру как "неоправданно высокую", добавляет агентство. В другом же видео инженер-исследователь из OpenAI заявил, что в вопросах разработки искусственного интеллекта нужно действовать "очень осторожно", однако вместо этого лаборатории соревнуются друг с другом. "Никто не знает, чем это закончится: либо мы излечим рак, либо потеряем все рабочие места, либо, возможно, все погибнем", - приводит его слова Рейтер. Исследователи в области искусственного интеллекта уже много лет занимаются проблемами безопасности, однако широкая общественность стала особенно обеспокоена с момента взлома агентами OpenAI платформы Hugging Face. С тех пор дискуссия о том, как найти баланс между безопасностью и прогрессом в этой сфере, разделила технологическую отрасль и стала глобальной политической проблемой, подчеркивает агентство. "Риск растет довольно быстро. Я и другие специалисты в этой области обязаны говорить об этом прямо", - сказал в интервью Рейтеру сооснователь и главный научный сотрудник компании Resolution Джеффри Ирвинг (Geoffrey Irving), который ранее работал в OpenAI и Deep Mind.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, мировая экономика, openai