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СМИ: OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее $30 миллиардов
СМИ: OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее $30 миллиардов - 29.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее $30 миллиардов
Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, в рамках очередного раунда финансирования планирует привлечь не менее 30 миллиардов долларов, таким образом оценка... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:22+0300
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2026-09-29T21:30+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, в рамках очередного раунда финансирования планирует привлечь не менее 30 миллиардов долларов, таким образом оценка компании может составить примерно 1,4 триллиона, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "OpenAI намерена привлечь от инвесторов не менее 30 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования… Компания стремится к оценке в размере около 1,4 триллиона долларов", - пишет агентство. Ранее Блумберг сообщал, что OpenAI в рамках финансирования может быть оценена в 1,2 триллиона долларов. По данным собеседников агентства, переговоры о привлечении средств находятся на ранней стадии, и условия могут измениться. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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финансы, бизнес, openai, chatgpt
Финансы, Бизнес, OpenAI, ChatGPT
СМИ: OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее $30 миллиардов
Блумберг: OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее 30 миллиардов долларов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, в рамках очередного раунда финансирования планирует привлечь не менее 30 миллиардов долларов, таким образом оценка компании может составить примерно 1,4 триллиона, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"OpenAI намерена привлечь от инвесторов не менее 30 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования… Компания стремится к оценке в размере около 1,4 триллиона долларов", - пишет агентство.
Ранее Блумберг сообщал, что OpenAI в рамках финансирования может быть оценена в 1,2 триллиона долларов.
По данным собеседников агентства, переговоры о привлечении средств находятся на ранней стадии, и условия могут измениться.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.