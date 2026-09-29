https://1prime.ru/20260929/openai-873784046.html

OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol

OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol - 29.09.2026, ПРАЙМ

OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol

OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol, сообщила компания. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:32+0300

2026-09-29T21:32+0300

2026-09-29T21:32+0300

технологии

бизнес

openai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873784046.jpg?1790706720

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol, сообщила компания. "Мы представляем GPT‑6.1 Sol - обновленную версию GPT‑6 Sol, которая практически не уступает GPT‑6 Astra по интеллектуальным возможностям в области агентного кодирования, использования компьютера и выполнения профессиональных задач при стоимости в пять раз ниже стандартных цен на токены ввода и вывода Astra", - говорится в опубликованном на сайте компании релизе. GPT-6.1 Sol более надежен в соблюдении намерений пользователя и ограничений безопасности, пишет разработчик. В сложных оценках он демонстрирует более низкий уровень отказов и более высокий уровень точности. Отмечается, что GPT‑6.1 Sol превосходит лучший результат GPT‑6 Astra на 6,4% с меньшими затратами на рассуждения. Компания указывает, что GPT-6.1 Sol доступен с сегодняшнего дня всем пользователям Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в ChatGPT Work и Codex, а разработчики также могут получить к нему доступ через API OpenAI. Ранее OpenAI заявляла о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, openai