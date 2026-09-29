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OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol - 29.09.2026, ПРАЙМ
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OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol
OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol - 29.09.2026, ПРАЙМ
OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol
OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol, сообщила компания. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:32+0300
2026-09-29T21:32+0300
технологии
бизнес
openai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873784046.jpg?1790706720
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol, сообщила компания. "Мы представляем GPT‑6.1 Sol - обновленную версию GPT‑6 Sol, которая практически не уступает GPT‑6 Astra по интеллектуальным возможностям в области агентного кодирования, использования компьютера и выполнения профессиональных задач при стоимости в пять раз ниже стандартных цен на токены ввода и вывода Astra", - говорится в опубликованном на сайте компании релизе. GPT-6.1 Sol более надежен в соблюдении намерений пользователя и ограничений безопасности, пишет разработчик. В сложных оценках он демонстрирует более низкий уровень отказов и более высокий уровень точности. Отмечается, что GPT‑6.1 Sol превосходит лучший результат GPT‑6 Astra на 6,4% с меньшими затратами на рассуждения. Компания указывает, что GPT-6.1 Sol доступен с сегодняшнего дня всем пользователям Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в ChatGPT Work и Codex, а разработчики также могут получить к нему доступ через API OpenAI. Ранее OpenAI заявляла о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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192
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технологии, бизнес, openai
Технологии, Бизнес, OpenAI
21:32 29.09.2026
 
OpenAI представила свою последнюю модель ИИ GPT-6.1 Sol

OpenAI представила последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Sol, сообщила компания.
"Мы представляем GPT‑6.1 Sol - обновленную версию GPT‑6 Sol, которая практически не уступает GPT‑6 Astra по интеллектуальным возможностям в области агентного кодирования, использования компьютера и выполнения профессиональных задач при стоимости в пять раз ниже стандартных цен на токены ввода и вывода Astra", - говорится в опубликованном на сайте компании релизе.
GPT-6.1 Sol более надежен в соблюдении намерений пользователя и ограничений безопасности, пишет разработчик. В сложных оценках он демонстрирует более низкий уровень отказов и более высокий уровень точности.
Отмечается, что GPT‑6.1 Sol превосходит лучший результат GPT‑6 Astra на 6,4% с меньшими затратами на рассуждения.
Компания указывает, что GPT-6.1 Sol доступен с сегодняшнего дня всем пользователям Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в ChatGPT Work и Codex, а разработчики также могут получить к нему доступ через API OpenAI.
Ранее OpenAI заявляла о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
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