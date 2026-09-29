Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/oplata-873673835.html
Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю
Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю - 29.09.2026, ПРАЙМ
Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю
На фоне поручения рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу Max, а также роста популярности альтернативных способов оплаты, все чаще звучит вопрос: | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T06:06+0300
2026-09-29T06:06+0300
мнения аналитиков
технологии
оплата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873673835.jpg?1790651163
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. На фоне поручения рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу Max, а также роста популярности альтернативных способов оплаты, все чаще звучит вопрос: как распознавание лица изменит повседневную жизнь обычного пользователя?Согласие на биометрический платеж имеет два уровня. Первый — рамочный. Он дается один раз при регистрации образца в Единой биометрической системе через банк или "Госуслуги". Второй — транзакционный: каждый конкретный платеж запускается самим фактом предъявления лица в терминале. Юридически такие операции признаются совершенными клиентом и оспариванию почти не подлежат. Доказывать незаконность транзакции должен сам пользователь — и это главный практический риск.Формально оспорить ошибочную операцию можно, но процедура сложнее обычного чарджбэка, а шансы ниже. Банковские условия прямо фиксируют: операции, подтвержденные биометрией, не могут быть заявлены как совершенные без ведома клиента. Логика понятна — иначе это стимулировало бы мошенничество со стороны потребителей. Но у медали две стороны.Самый серьезный риск — компрометация биометрических данных. В отличие от пароля или номера карты, биометрический шаблон невозможно "перевыпустить". Нельзя "сменить лицо", как меняют PIN-код. Даже формальное удаление данных не гарантирует полного исчезновения: современные системы распознавания могут хранить цифровой образ внутри обученной модели.Хорошая новость в том, что биометрия не заменит привычные способы оплаты, а дополнит их. Это принципиальная позиция регулятора. Платить картой, через СБП или наличными можно и дальше. Более того, оплату по лицу можно отключить. В Сбербанк-Онлайн достаточно ввести в поиске "оплата улыбкой" и нажать "отключить". Отзыв согласия на обработку биометрии в ЕБС возможен через МФЦ или "Госуслуги". С 1 июня 2026 года действует упрощенный порядок: достаточно личного заявления в МФЦ, и запрет на обработку вступает в силу уже на следующий день.Показателен опыт Китая. Закон о защите персональной информации, вступивший в силу в 2021 году, допускает обработку биометрии только при отдельном согласии. А принятый в 2025 году специализированный акт по распознаванию лиц прямо запрещает использовать "удобство" как аргумент для принуждения к биометрии. В России биометрические платежи безопасны ровно настолько, насколько надежен механизм добровольного и информированного согласия. Без понятных пользователю уведомлений о статусе его биометрических сервисов "оплата лицом" рискует превратиться в "оплату по незнанию".При этом плюсы у технологии есть, и я сама выбираю этот способ из-за удобства. Скорость выше, чем у QR. Точность — 99%+ даже при плохом освещении. В ЕБС хранится не фото, а числовой вектор — восстановить лицо невозможно. По данным МВД, пока не зарегистрировано ни одного взлома или несанкционированного доступа к платежным сервисам через биометрию. Биометрия устойчивее к подмене, чем QR-код, который можно переклеить. Но она уязвима к дипфейкам, тогда как QR — к фишингу.Тренд на некарточные платежи растет. В I квартале 2026 года их доля достигла 14,9%, объем — 1,5 триллиона рублей. Развитие биометрических платежей точно продолжится. Вопрос лишь в том, чтобы удобство не опережало информированность пользователя.Ольга Бледнова, независимый эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ольга Бледнова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/18/873652070_0:0:640:640_100x100_80_0_0_7b7aba83437d7f80b62c94ed4fd924a5.jpg
Ольга Бледнова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/18/873652070_0:0:640:640_100x100_80_0_0_7b7aba83437d7f80b62c94ed4fd924a5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, технологии, оплата
Мнения аналитиков, Технологии, оплата
06:06 29.09.2026
 
Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю

Биометрический платеж почти нельзя оспорить, но от него можно отказаться

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Ольга Бледнова
Ольга Бледнова
Эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла
Все материалы
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. На фоне поручения рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу Max, а также роста популярности альтернативных способов оплаты, все чаще звучит вопрос: как распознавание лица изменит повседневную жизнь обычного пользователя?
Согласие на биометрический платеж имеет два уровня. Первый — рамочный. Он дается один раз при регистрации образца в Единой биометрической системе через банк или "Госуслуги". Второй — транзакционный: каждый конкретный платеж запускается самим фактом предъявления лица в терминале. Юридически такие операции признаются совершенными клиентом и оспариванию почти не подлежат. Доказывать незаконность транзакции должен сам пользователь — и это главный практический риск.
Формально оспорить ошибочную операцию можно, но процедура сложнее обычного чарджбэка, а шансы ниже. Банковские условия прямо фиксируют: операции, подтвержденные биометрией, не могут быть заявлены как совершенные без ведома клиента. Логика понятна — иначе это стимулировало бы мошенничество со стороны потребителей. Но у медали две стороны.
Самый серьезный риск — компрометация биометрических данных. В отличие от пароля или номера карты, биометрический шаблон невозможно "перевыпустить". Нельзя "сменить лицо", как меняют PIN-код. Даже формальное удаление данных не гарантирует полного исчезновения: современные системы распознавания могут хранить цифровой образ внутри обученной модели.
Хорошая новость в том, что биометрия не заменит привычные способы оплаты, а дополнит их. Это принципиальная позиция регулятора. Платить картой, через СБП или наличными можно и дальше. Более того, оплату по лицу можно отключить. В Сбербанк-Онлайн достаточно ввести в поиске "оплата улыбкой" и нажать "отключить". Отзыв согласия на обработку биометрии в ЕБС возможен через МФЦ или "Госуслуги". С 1 июня 2026 года действует упрощенный порядок: достаточно личного заявления в МФЦ, и запрет на обработку вступает в силу уже на следующий день.
Показателен опыт Китая. Закон о защите персональной информации, вступивший в силу в 2021 году, допускает обработку биометрии только при отдельном согласии. А принятый в 2025 году специализированный акт по распознаванию лиц прямо запрещает использовать "удобство" как аргумент для принуждения к биометрии. В России биометрические платежи безопасны ровно настолько, насколько надежен механизм добровольного и информированного согласия. Без понятных пользователю уведомлений о статусе его биометрических сервисов "оплата лицом" рискует превратиться в "оплату по незнанию".
При этом плюсы у технологии есть, и я сама выбираю этот способ из-за удобства. Скорость выше, чем у QR. Точность — 99%+ даже при плохом освещении. В ЕБС хранится не фото, а числовой вектор — восстановить лицо невозможно. По данным МВД, пока не зарегистрировано ни одного взлома или несанкционированного доступа к платежным сервисам через биометрию. Биометрия устойчивее к подмене, чем QR-код, который можно переклеить. Но она уязвима к дипфейкам, тогда как QR — к фишингу.
Тренд на некарточные платежи растет. В I квартале 2026 года их доля достигла 14,9%, объем — 1,5 триллиона рублей. Развитие биометрических платежей точно продолжится. Вопрос лишь в том, чтобы удобство не опережало информированность пользователя.
Ольга Бледнова, независимый эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковТехнологииоплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала