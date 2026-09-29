Оплата лицом: как работает сервис и что важно знать пользователю

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. На фоне поручения рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу Max, а также роста популярности альтернативных способов оплаты, все чаще звучит вопрос: как распознавание лица изменит повседневную жизнь обычного пользователя?Согласие на биометрический платеж имеет два уровня. Первый — рамочный. Он дается один раз при регистрации образца в Единой биометрической системе через банк или "Госуслуги". Второй — транзакционный: каждый конкретный платеж запускается самим фактом предъявления лица в терминале. Юридически такие операции признаются совершенными клиентом и оспариванию почти не подлежат. Доказывать незаконность транзакции должен сам пользователь — и это главный практический риск.Формально оспорить ошибочную операцию можно, но процедура сложнее обычного чарджбэка, а шансы ниже. Банковские условия прямо фиксируют: операции, подтвержденные биометрией, не могут быть заявлены как совершенные без ведома клиента. Логика понятна — иначе это стимулировало бы мошенничество со стороны потребителей. Но у медали две стороны.Самый серьезный риск — компрометация биометрических данных. В отличие от пароля или номера карты, биометрический шаблон невозможно "перевыпустить". Нельзя "сменить лицо", как меняют PIN-код. Даже формальное удаление данных не гарантирует полного исчезновения: современные системы распознавания могут хранить цифровой образ внутри обученной модели.Хорошая новость в том, что биометрия не заменит привычные способы оплаты, а дополнит их. Это принципиальная позиция регулятора. Платить картой, через СБП или наличными можно и дальше. Более того, оплату по лицу можно отключить. В Сбербанк-Онлайн достаточно ввести в поиске "оплата улыбкой" и нажать "отключить". Отзыв согласия на обработку биометрии в ЕБС возможен через МФЦ или "Госуслуги". С 1 июня 2026 года действует упрощенный порядок: достаточно личного заявления в МФЦ, и запрет на обработку вступает в силу уже на следующий день.Показателен опыт Китая. Закон о защите персональной информации, вступивший в силу в 2021 году, допускает обработку биометрии только при отдельном согласии. А принятый в 2025 году специализированный акт по распознаванию лиц прямо запрещает использовать "удобство" как аргумент для принуждения к биометрии. В России биометрические платежи безопасны ровно настолько, насколько надежен механизм добровольного и информированного согласия. Без понятных пользователю уведомлений о статусе его биометрических сервисов "оплата лицом" рискует превратиться в "оплату по незнанию".При этом плюсы у технологии есть, и я сама выбираю этот способ из-за удобства. Скорость выше, чем у QR. Точность — 99%+ даже при плохом освещении. В ЕБС хранится не фото, а числовой вектор — восстановить лицо невозможно. По данным МВД, пока не зарегистрировано ни одного взлома или несанкционированного доступа к платежным сервисам через биометрию. Биометрия устойчивее к подмене, чем QR-код, который можно переклеить. Но она уязвима к дипфейкам, тогда как QR — к фишингу.Тренд на некарточные платежи растет. В I квартале 2026 года их доля достигла 14,9%, объем — 1,5 триллиона рублей. Развитие биометрических платежей точно продолжится. Вопрос лишь в том, чтобы удобство не опережало информированность пользователя.Ольга Бледнова, независимый эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. На фоне поручения рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу Max, а также роста популярности альтернативных способов оплаты, все чаще звучит вопрос: как распознавание лица изменит повседневную жизнь обычного пользователя?
Согласие на биометрический платеж имеет два уровня. Первый — рамочный. Он дается один раз при регистрации образца в Единой биометрической системе через банк или "Госуслуги". Второй — транзакционный: каждый конкретный платеж запускается самим фактом предъявления лица в терминале. Юридически такие операции признаются совершенными клиентом и оспариванию почти не подлежат. Доказывать незаконность транзакции должен сам пользователь — и это главный практический риск.
Формально оспорить ошибочную операцию можно, но процедура сложнее обычного чарджбэка, а шансы ниже. Банковские условия прямо фиксируют: операции, подтвержденные биометрией, не могут быть заявлены как совершенные без ведома клиента. Логика понятна — иначе это стимулировало бы мошенничество со стороны потребителей. Но у медали две стороны.
Самый серьезный риск — компрометация биометрических данных. В отличие от пароля или номера карты, биометрический шаблон невозможно "перевыпустить". Нельзя "сменить лицо", как меняют PIN-код. Даже формальное удаление данных не гарантирует полного исчезновения: современные системы распознавания могут хранить цифровой образ внутри обученной модели.
Хорошая новость в том, что биометрия не заменит привычные способы оплаты, а дополнит их. Это принципиальная позиция регулятора. Платить картой, через СБП или наличными можно и дальше. Более того, оплату по лицу можно отключить. В Сбербанк-Онлайн достаточно ввести в поиске "оплата улыбкой" и нажать "отключить". Отзыв согласия на обработку биометрии в ЕБС возможен через МФЦ или "Госуслуги". С 1 июня 2026 года действует упрощенный порядок: достаточно личного заявления в МФЦ, и запрет на обработку вступает в силу уже на следующий день.
Показателен опыт Китая. Закон о защите персональной информации, вступивший в силу в 2021 году, допускает обработку биометрии только при отдельном согласии. А принятый в 2025 году специализированный акт по распознаванию лиц прямо запрещает использовать "удобство" как аргумент для принуждения к биометрии. В России биометрические платежи безопасны ровно настолько, насколько надежен механизм добровольного и информированного согласия. Без понятных пользователю уведомлений о статусе его биометрических сервисов "оплата лицом" рискует превратиться в "оплату по незнанию".
При этом плюсы у технологии есть, и я сама выбираю этот способ из-за удобства. Скорость выше, чем у QR. Точность — 99%+ даже при плохом освещении. В ЕБС хранится не фото, а числовой вектор — восстановить лицо невозможно. По данным МВД, пока не зарегистрировано ни одного взлома или несанкционированного доступа к платежным сервисам через биометрию. Биометрия устойчивее к подмене, чем QR-код, который можно переклеить. Но она уязвима к дипфейкам, тогда как QR — к фишингу.
Тренд на некарточные платежи растет. В I квартале 2026 года их доля достигла 14,9%, объем — 1,5 триллиона рублей. Развитие биометрических платежей точно продолжится. Вопрос лишь в том, чтобы удобство не опережало информированность пользователя.
Ольга Бледнова, независимый эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла
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