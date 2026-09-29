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Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе снизился на 4,3%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе снизился на 4,3% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе снизился на 4,3%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе 2026 года составил 70,546 миллиона человек, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:12+0300
2026-09-29T19:12+0300
2026-09-29T19:12+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе 2026 года составил 70,546 миллиона человек, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росавиации.
В августе авиакомпании РФ перевезли 10,8 миллиона человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 1,9% больше показателя июля, когда было перевезено 10,6 миллиона пассажиров.
На внутренних рейсах в августе нынешнего года было перевезено 8 миллионов человек, а на международных - 2,8 миллиона.
По итогам января-августа 2025 года российские авиакомпании перевезли 73,7 миллиона человек.
Согласно опубликованному на минувшей неделе прогнозу Минэкономразвития, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году снизится на 0,3% к показателю 2025 года и составит 108,5 миллиона человек.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе снизился на 4,3%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе снизился на 4,3%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе 2026 года составил 70,546 миллиона человек, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росавиации.
В августе авиакомпании РФ перевезли 10,8 миллиона человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 1,9% больше показателя июля, когда было перевезено 10,6 миллиона пассажиров.
На внутренних рейсах в августе нынешнего года было перевезено 8 миллионов человек, а на международных - 2,8 миллиона.
По итогам января-августа 2025 года российские авиакомпании перевезли 73,7 миллиона человек.
Согласно опубликованному на минувшей неделе прогнозу Минэкономразвития, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году снизится на 0,3% к показателю 2025 года и составит 108,5 миллиона человек.