https://1prime.ru/20260929/patrushev-873761136.html

Патрушев рассказал о создании системы развития морских технологий

Патрушев рассказал о создании системы развития морских технологий - 29.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о создании системы развития морских технологий

Комплексную систему развития морских технологий предстоит создать в России для обеспечения национальных интересов и безопасности страны, заявил помощник... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:47+0300

2026-09-29T13:47+0300

2026-09-29T13:47+0300

россия

технологии

москва

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Комплексную систему развития морских технологий предстоит создать в России для обеспечения национальных интересов и безопасности страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Патрушев по поручению президента России Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Реализация национальных интересов России и ее безопасность напрямую связаны с нашими возможностями обеспечить безопасность судоходства и морских перевозок, функционирование портовой инфраструктуры, энергетических систем, комплексов связи и навигации, а также с технологическим потенциалом, позволяющим самостоятельно строить и осуществлять обслуживание флота", - сказал Патрушев. В современных условиях морская деятельность всё больше становится сферой международного соперничества, в котором ключевую роль играют передовые технологии, отметил он. По словам Патрушева, идет процесс формирования новой модели морской экономики, в которой определяющую роль начинают играть беспилотная навигация, роботизированные комплексы, искусственный интеллект, анализ больших данных, профильная микроэлектроника и инновационные судовые энергоустановки. В целях обеспечения национальной безопасности Россия должна обладать технологическим суверенитетом в сфере морской деятельности, подчеркнул Патрушев. "Однако, несмотря на достаточно высокий уровень развития компетенций нашей страны в сфере морской деятельности, в первую очередь в сфере военного и атомного судостроения, материаловедения, гидрографии и морской науки, а также успешное функционирование передовых инженерных школ, отсутствует их практическое комплексное использование", - констатировал Патрушев. По его словам, целостная сквозная система технологического развития в сфере морской деятельности, обеспечивающая полный цикл развития морского хозяйства от выработки стратегических приоритетов и формирования технологического заказа до создания опытных образцов, серийного производства, технического сопровождения, утилизации и привлечения инвестиций, не сформирована. "Недостаточный уровень технологической независимости в сфере морской деятельности, использование иностранных комплектующих и технологий формируют риски деструктивного воздействия на критически важные компоненты морского потенциала", - сказал Патрушев. По его словам, ситуация осложняется также недостаточным уровнем координации использования научно-исследовательского и производственного потенциалов, их слабой взаимоувязкой с подготовкой кадров. "В сложившихся условиях требуется переход к новым принципам реализации национальной морской политики и создание комплексной системы развития морских технологий и инфраструктурного развития страны с учётом её пространственных особенностей", - подчеркнул Патрушев. По его словам, необходимо формирование единой среды, консолидирующей развитие флота, транспортной и портовой инфраструктуры с опережающей подготовкой кадров и разработкой морских технологий, обеспечением их внедрения в производство в кратчайшие сроки.

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россия, технологии, москва, николай патрушев, владимир путин