Минфин настраивает ПДС: кому стоит поторопиться, а кому — нет

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В последние дни активно обсуждается инициатива Минфина, которая может изменить правила вывода средств госсофинансирования из Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Речь о законопроекте, увеличивающем минимальный срок, по истечении которого можно забрать бюджетные деньги без потери льгот — с одного года до пяти лет. Официально поправки пока не приняты, но дискуссия затрагивает интересы миллионов людей.Скажем сразу: никакой драмы в этих изменениях нет. Наоборот, они возвращают ПДС к ее изначальной идее — формированию долгосрочного капитала, а не быстрому заработку на господдержке.Кто окажется в уязвимом положенииВ самой чувствительной ситуации — те, кто рассчитывал использовать ПДС как инструмент быстрого заработка на софинансировании. Прежде всего, это граждане предпенсионного и пенсионного возраста — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Именно у них была возможность уплатить взносы, дождаться, пока государство добавит свои деньги, а затем забрать всю сумму без потерь. Правовая коллизия, о которой говорит Минфин, позволяла делать это практически без ограничений по срокам. Фактически программа превращалась в краткосрочный вклад с повышенной доходностью.Что делать этим людям? Если договор уже заключен до вступления поправок в силу — беспокоиться не о чем, новые правила на них не распространяются. Тем же, кто только планирует вступить в программу, важно понимать: ПДС — это инструмент для долгосрочных целей, а не вклад на год. Если задача — быстро получить доход с минимальными рисками, лучше использовать банковские инструменты. Если же цель — постепенно сформировать капитал в течение нескольких лет, ПДС остается одним из самых выгодных решений на рынке.Что именно изменитсяИзменения коснутся только новых договоров, заключенных после вступления закона в силу. Это прямо прописано в законопроекте и подтверждено представителями Минфина и Банка России. Те, кто уже участвует в ПДС, сохраняют все прежние условия, включая возможность забрать средства софинансирования без потерь по действующим правилам.Важный нюанс: если человек ранее уже забирал средства софинансирования из ПДС, он больше не сможет воспользоваться этой "опцией" при заключении новых договоров. Это правило действовало и раньше, и оно сохраняется.Риски для программыГлавный краткосрочный риск — снижение привлекательности программы для определенной категории граждан. Пенсионеры и предпенсионеры были самой активной аудиторией ПДС: по данным НАПФ, их доля в структуре участников составляет 63%. Если у них пропадет стимул вступать в программу ради однократного получения софинансирования и быстрого выхода, приток новых участников может замедлиться.Но здесь важно разделять краткосрочный и долгосрочный эффект. В моменте программа может потерять часть клиентов, которые приходили за "быстрыми деньгами". Однако это очищение полезно: ПДС перестанет восприниматься как срочный вклад и вернется к своей изначальной идее — формированию долгосрочного капитала. Для рынка это означает более стабильную базу клиентов, которые действительно настроены копить, а не выводить средства через год.Второй риск — репутационный. У части аудитории может сложиться ощущение, что государство "опять на ходу меняет правила игры". И здесь важна разъяснительная работа: ограничения касаются только новых договоров, а для действующих участников ничего не меняется. Мы в НПФ "Ингосстрах" уже ведем такую работу и готовы консультировать клиентов по любым вопросам.Что делать тем, кто уже в ПДСРациональная стратегия — продолжать участвовать в программе на тех условиях, которые были зафиксированы при заключении договора. Если вы уже получаете софинансирование и налоговый вычет, нет смысла досрочно выходить: вы потеряете право на будущие взносы государства и, возможно, часть инвестиционного дохода.Тем, у кого есть возможность уплачивать больше, имеет смысл увеличить взносы до уровня, дающего максимальное софинансирование. Для доходов до 80 тысяч рублей это 36 тысяч рублей в год, для доходов 80–150 тысяч — 72 тысячи, для доходов выше 150 тысяч — 144 тысячи. Это позволит использовать программу на все сто.Тем, кто еще не вступил в ПДС, но рассматривает такую возможность, стоит поторопиться. Если договор будет заключен до вступления поправок в силу, условия останутся прежними.Автор: Оксана Иванова, генеральный директор АО "НПФ Ингосстрах", член Комитета по кадрам Совета финансового рынка
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В последние дни активно обсуждается инициатива Минфина, которая может изменить правила вывода средств госсофинансирования из Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Речь о законопроекте, увеличивающем минимальный срок, по истечении которого можно забрать бюджетные деньги без потери льгот — с одного года до пяти лет. Официально поправки пока не приняты, но дискуссия затрагивает интересы миллионов людей.
Скажем сразу: никакой драмы в этих изменениях нет. Наоборот, они возвращают ПДС к ее изначальной идее — формированию долгосрочного капитала, а не быстрому заработку на господдержке.
Кто окажется в уязвимом положении
В самой чувствительной ситуации — те, кто рассчитывал использовать ПДС как инструмент быстрого заработка на софинансировании. Прежде всего, это граждане предпенсионного и пенсионного возраста — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Именно у них была возможность уплатить взносы, дождаться, пока государство добавит свои деньги, а затем забрать всю сумму без потерь. Правовая коллизия, о которой говорит Минфин, позволяла делать это практически без ограничений по срокам. Фактически программа превращалась в краткосрочный вклад с повышенной доходностью.
Что делать этим людям? Если договор уже заключен до вступления поправок в силу — беспокоиться не о чем, новые правила на них не распространяются. Тем же, кто только планирует вступить в программу, важно понимать: ПДС — это инструмент для долгосрочных целей, а не вклад на год. Если задача — быстро получить доход с минимальными рисками, лучше использовать банковские инструменты. Если же цель — постепенно сформировать капитал в течение нескольких лет, ПДС остается одним из самых выгодных решений на рынке.
Что именно изменится
Изменения коснутся только новых договоров, заключенных после вступления закона в силу. Это прямо прописано в законопроекте и подтверждено представителями Минфина и Банка России. Те, кто уже участвует в ПДС, сохраняют все прежние условия, включая возможность забрать средства софинансирования без потерь по действующим правилам.
Важный нюанс: если человек ранее уже забирал средства софинансирования из ПДС, он больше не сможет воспользоваться этой "опцией" при заключении новых договоров. Это правило действовало и раньше, и оно сохраняется.
Риски для программы
Главный краткосрочный риск — снижение привлекательности программы для определенной категории граждан. Пенсионеры и предпенсионеры были самой активной аудиторией ПДС: по данным НАПФ, их доля в структуре участников составляет 63%. Если у них пропадет стимул вступать в программу ради однократного получения софинансирования и быстрого выхода, приток новых участников может замедлиться.
Но здесь важно разделять краткосрочный и долгосрочный эффект. В моменте программа может потерять часть клиентов, которые приходили за "быстрыми деньгами". Однако это очищение полезно: ПДС перестанет восприниматься как срочный вклад и вернется к своей изначальной идее — формированию долгосрочного капитала. Для рынка это означает более стабильную базу клиентов, которые действительно настроены копить, а не выводить средства через год.
Второй риск — репутационный. У части аудитории может сложиться ощущение, что государство "опять на ходу меняет правила игры". И здесь важна разъяснительная работа: ограничения касаются только новых договоров, а для действующих участников ничего не меняется. Мы в НПФ "Ингосстрах" уже ведем такую работу и готовы консультировать клиентов по любым вопросам.
Что делать тем, кто уже в ПДС
Рациональная стратегия — продолжать участвовать в программе на тех условиях, которые были зафиксированы при заключении договора. Если вы уже получаете софинансирование и налоговый вычет, нет смысла досрочно выходить: вы потеряете право на будущие взносы государства и, возможно, часть инвестиционного дохода.
Тем, у кого есть возможность уплачивать больше, имеет смысл увеличить взносы до уровня, дающего максимальное софинансирование. Для доходов до 80 тысяч рублей это 36 тысяч рублей в год, для доходов 80–150 тысяч — 72 тысячи, для доходов выше 150 тысяч — 144 тысячи. Это позволит использовать программу на все сто.
Тем, кто еще не вступил в ПДС, но рассматривает такую возможность, стоит поторопиться. Если договор будет заключен до вступления поправок в силу, условия останутся прежними.
Автор: Оксана Иванова, генеральный директор АО "НПФ Ингосстрах", член Комитета по кадрам Совета финансового рынка
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