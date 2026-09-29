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Родителям назвали новый лимит вычета по ПДС

Родителям назвали новый лимит вычета по ПДС - 29.09.2026, ПРАЙМ

Родителям назвали новый лимит вычета по ПДС

С сентября 2026 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, увеличивающие предельный размер налогового вычета по программе долгосрочных сбережений... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T02:02+0300

2026-09-29T02:02+0300

2026-09-29T02:02+0300

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. С сентября 2026 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, увеличивающие предельный размер налогового вычета по программе долгосрочных сбережений (ПДС) для родителей, которые заключают договоры в пользу детей. Как рассказала агентству "Прайм" директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская, лимит взносов, с которых можно вернуть уплаченный НДФЛ, вырос с 400 до 500 тысяч рублей в год на каждого родителя.Повышенный лимит действует для договоров ПДС, заключенных в пользу детей до 18 лет, а также до 24 лет, если они обучаются очно. Важно: это общий годовой лимит налогоплательщика, а не сумма на каждого ребенка. Если гражданин вносит средства только на свой собственный счет, лимит остается прежним – 400 тысяч рублей. Увеличить его можно исключительно за счет взносов по "детским" договорам."Ключевое нововведение – льготой могут воспользоваться оба родителя. Если и мать, и отец перечисляют взносы по договору в пользу одного и того же ребенка, каждый из них имеет право на собственный лимит в 500 тысяч рублей, - говорит Каменская. - Таким образом, совокупный годовой объем взносов, с которого семья сможет получить вычет, достигает 1 миллион рублей".Размер возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой облагается доход родителя. При ставке 13% возврат составит 65 тысяч рублей, 15% – 75 тысяч рублей, 18% – 90 тысяч рублей, 20% – 100 тысяч рублей, 22% – 110 тысяч рублей. При этом сумма возврата не может превышать фактически уплаченный гражданином за год НДФЛ.Получить вычет можно двумя способами. Первый – упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: негосударственный пенсионный фонд передает данные о взносах в налоговую службу, после чего появляется предзаполненное заявление.Второй вариант – самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ со справкой об уплате взносов; для договора в пользу ребенка налоговая может запросить дополнительные документы, например справку с места учебы.Как отмечает эксперт, повышенный лимит распространяется на взносы, уплаченные уже с 2025 года. Это позволяет семьям с детьми значительно увеличить сумму возврата налога. Чем раньше начать формировать накопления по ПДС на ребенка, тем больше будет итоговый капитал за счет инвестиционного дохода и господдержки.Стоит учитывать, что вычет на долгосрочные сбережения имеет совокупный характер: лимит в 400 тысяч рублей (а для родителей – 500 тысяч) распространяется на ПДС, ИИС, договоры негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни. Если часть лимита уже использована, например по ИИС, остаток можно применить к взносам по ПДС."Отказать в вычете могут при досрочном расторжении договора, отсутствии личных взносов, утрате статуса налогового резидента или исчерпании лимита по другим инструментам; ранее полученный вычет придется вернуть при досрочном выходе из программы", - заключает Каменская.

https://1prime.ru/20260921/programma-873514773.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, пдс, фнс россии