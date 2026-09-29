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Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление
Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление - 29.09.2026, ПРАЙМ
Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление
Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:51+0300
2026-09-29T12:51+0300
2026-09-29T13:03+0300
бизнес
россия
дмитрий песков
владимир путин
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auchan
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь идет о введении внешнего управления и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются", — сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний. Среди них — активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие."Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом", — подчеркнул Песков.Он также отметил, что процесс передачи активов обратим, однако предпосылок для этого пока нет. "Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации не видим", — заявил пресс-секретарь президента.Таким образом, по словам Пескова, указы носят временный характер и не предполагают смены владельцев компаний. Решения принимаются на фоне роста вовлечённости недружественных стран в конфликт, но остаются обратимыми при изменении ситуации.
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бизнес, россия, дмитрий песков, владимир путин, nestle, auchan, ашан
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Nestle, Auchan, Ашан
Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление
Песков: решения о передаче активов зарубежных компаний не направлены на смену собственника
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет о введении внешнего управления и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются", — сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний. Среди них — активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle
, французского ритейлера Auchan
(бренд "Ашан
") и другие.
"Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом", — подчеркнул Песков
.
Он также отметил, что процесс передачи активов обратим, однако предпосылок для этого пока нет.
"Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации не видим", — заявил пресс-секретарь президента.
Таким образом, по словам Пескова, указы носят временный характер и не предполагают смены владельцев компаний. Решения принимаются на фоне роста вовлечённости недружественных стран в конфликт, но остаются обратимыми при изменении ситуации.