https://1prime.ru/20260929/peskov-873758192.html

Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление

Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление - 29.09.2026, ПРАЙМ

Кремль прокомментировал передачу активов компаний во временное управление

Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:51+0300

2026-09-29T12:51+0300

2026-09-29T13:03+0300

бизнес

россия

дмитрий песков

владимир путин

nestle

auchan

ашан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь идет о введении внешнего управления и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются", — сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний. Среди них — активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие."Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом", — подчеркнул Песков.Он также отметил, что процесс передачи активов обратим, однако предпосылок для этого пока нет. "Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости. Мы никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации не видим", — заявил пресс-секретарь президента.Таким образом, по словам Пескова, указы носят временный характер и не предполагают смены владельцев компаний. Решения принимаются на фоне роста вовлечённости недружественных стран в конфликт, но остаются обратимыми при изменении ситуации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дмитрий песков, владимир путин, nestle, auchan, ашан