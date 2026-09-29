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Расходы бюджета Санкт-Петербурга в ближайшие три года превысят 5 трлн руб

Расходы бюджета Санкт-Петербурга в ближайшие три года превысят 5 трлн руб - 29.09.2026, ПРАЙМ

Расходы бюджета Санкт-Петербурга в ближайшие три года превысят 5 трлн руб

Власти Санкт‑Петербурга подготовили проект бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, за три года расходы превысят 5 триллионов рублей,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:26+0300

2026-09-29T15:26+0300

2026-09-29T15:26+0300

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – ПРАЙМ. Власти Санкт‑Петербурга подготовили проект бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, за три года расходы превысят 5 триллионов рублей, порядка 60% из них традиционно приходится на социальную сферу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Правительство Санкт‑Петербурга подготовило проект закона "О бюджете Санкт‑Петербурга на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". Документ обеспечивает финансовую стабильность города и выполнение задач, поставленных президентом России", - говорится в сообщении. Ожидается, что за три года доходы бюджета увеличатся почти на 200 миллиардов рублей. Основу прироста составят налоговые платежи — 90% поступлений. "Прирост расходов планируется в объеме около 150 миллиардов рублей. В целом за три года расходы превысят 5 триллионов рублей", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, порядка 60% расходов традиционно приходится на социальную сферу: образование (21,5%), здравоохранение (14,6%), социальную поддержку граждан (11,9%), обеспечение доступным жильем и ЖКУ (5,8%), развитие культуры (3,6%). В приоритете также расходы на эксплуатацию и развитие транспортной системы (21,3%) и обеспечение безопасности города. "Бюджет на предстоящую трехлетку — прочный фундамент для поступательного движения города вперед, несмотря на любые внешние вызовы. Неизменно ставим во главу угла заботу о петербуржцах, направляя большую часть средств на образование, медицину, социальную помощь и развитие транспортной системы. В полном объеме исполняем взятые на себя обязательства", — приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По его словам, в основе бюджета — национальные проекты и программа "10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга", охватывающая экономику, социальную сферу, инфраструктуру и сохранение исторического наследия. В проекте бюджета предусмотрены средства на завершение строительства стратегически важных объектов, включая Большой Смоленский мост, Южную широтную магистраль, магистраль М-32, Цимбалинский путепровод, новые станции метрополитена. Расходы по адресной инвестиционной программе до 2030 года превысят 1 триллион рублей. Знаковым событием следующего года станет начало создания мемориального комплекса на Пулковских высотах в память о Ленинградской битве. Концепция одобрена президентом России Владимиром Путиным. Завершить строительство планируется в 2029 году. Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости намечено планомерное снижение дефицита городского бюджета: с 6,9% от собственных доходов в 2027 году до 3,3% в 2029 году.

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санкт-петербург, александр беглов, владимир путин