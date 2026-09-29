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ПКТ 6 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб
ПКТ 6 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб - 29.09.2026, ПРАЙМ
ПКТ 6 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб
"Первый контейнерный терминал" (ПКТ) планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не более 10 миллиардов... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:43+0300
2026-09-29T19:43+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит инвесторам трехлетние облигации серии 002P-02 с фиксированным купоном и четырехлетние облигации серии 002P-03 с переменным купоном. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ориентир доходности трехлетнего выпуска - премия не выше 290 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ставка купона четырехлетнего выпуска привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред не выше 320 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября.
Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой МКАО "ГПИ". Основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет отсутствие минимум двух кредитных рейтингов МКАО.
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рынок, бизнес, россия, банк россии
Рынок, Бизнес, РОССИЯ, Банк России
ПКТ 6 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб
"Первый контейнерный терминал" 6 октября соберет заявки на облигации на 10 млрд руб
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) планирует 6 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит инвесторам трехлетние облигации серии 002P-02 с фиксированным купоном и четырехлетние облигации серии 002P-03 с переменным купоном. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ориентир доходности трехлетнего выпуска - премия не выше 290 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ставка купона четырехлетнего выпуска привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред не выше 320 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября.
Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой МКАО "ГПИ". Основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет отсутствие минимум двух кредитных рейтингов МКАО.