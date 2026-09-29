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Подмосковье лидирует по числу квартир для семейной ипотеки

Подмосковье лидирует по числу квартир для семейной ипотеки - 29.09.2026, ПРАЙМ

Подмосковье лидирует по числу квартир для семейной ипотеки

Московская область лидирует среди крупнейших регионов России в сфере жилищного строительства по числу квартир, подходящих для покупки по обновленной семейной... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T06:27+0300

2026-09-29T06:27+0300

2026-09-29T06:27+0300

недвижимость

бизнес

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москва

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минфин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московская область лидирует среди крупнейших регионов России в сфере жилищного строительства по числу квартир, подходящих для покупки по обновленной семейной ипотеке, свидетельствуют результаты исследования системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, подготовленного специально для РИА Недвижимость. Ранее Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальных регионов. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья. Анализ bnMAP.pro охватил крупнейшие рынки новостроек в РФ – все города-миллионники, а также Тюмень, Владивосток, Калининград, Краснодарский край, Московскую и Ленинградские области. Рынки Краснодара и Краснодарского края, а также Калининграда и Калининградской области исследовались по отдельности из-за близости локаций к морю и особенностей курортных регионов. Согласно подсчетам экспертов платформы, в Подмосковье во всех бюджетах доступно для приобретения в рамках семейной ипотеки 39,6 тысячи лотов площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Далее идут Краснодар (без области), где в семейную ипотеку можно купить более 36 тысяч квартир на 1,7 миллиона квадратных метров, и Екатеринбург - более 30 тысяч квартир на 1,4 миллиона квадратных метров. В Ленинградской области доступно для покупки 27,9 тысячи квартир (1,2 миллиона "квадратов"), в Петербурге – 24 тысячи квартир (902,9 тысячи "квадратов"), в Москве – 18,5 тысячи квартир (825,7 тысячи "квадратов"). Меньше всего подходящих для обновленной семейной ипотеки квартир можно найти в Омске – 2,7 тысячи на 124,2 тысячи квадратных метров. Также небольшим количеством квартир, соответствующих требованиям программы по бюджету, отличаются рынки Казани и Калининграда – 4,3 тысячи лотов на 180,6 тысячи "квадратов" и 211 тысяч "квадратов". "С точки зрения количества лотов выбор у покупателя довольно внушительный за исключением единичных городов. Так, заметно выделяется Казань, где в минимальном бюджете до 7,2 миллиона рублей доступно всего 105 вариантов, и старая Москва, где в бюджете до 14,4 миллиона рублей доступно менее 1 тысячи квартир. Москва, Петербург и Казань - три миллионника с самыми высокими ценовыми показателями. При этом в Петербурге гораздо больше лотов, доступных по цене даже в бюджете до 14,4 миллиона рублей в первую очередь за счет более мелкой нарезки", – обратила внимание основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова. При этом, отметила она, из исследованных локаций по числу квартир, доступных по новой семейной ипотеке даже в минимальном диапазоне кредита (12 миллионов рублей для столичных регионов и семей с одним ребенком и 6 миллионов рублей для остальных субъектов и семей с одним ребенком), лидируют Московская область, Ленинградская область, Краснодар, Ростов-на-Дону и Тюмень. "Но большое количество таких лотов не равно их реальной доступности – доход домохозяйства для приобретения квартиры должен быть очень высоким и стабильным", – предупредила Доброхотова. В свою очередь независимый аналитик Александр Балакирев подсчитал для РИА Недвижимость, что ипотечная нагрузка по семейной ипотеке с 1 октября поменяется неравномерно в зависимости не только от числа детей в семьях, но и от того, в каком регионе они живут. "Больше всего нагрузка по семейной ипотеке относительно текущих условий с 1 октября вырастет для семей с одним ребенком в столичных регионах – на 42% в среднем, до 138 тысяч рублей в месяц. Семьи с одним ребенком в регионах и семьи с двумя детьми в столичных субъектах будут платить на 27% больше – примерно по 62 тысячи рублей и 155 тысяч рублей соответственно. На 13% вырастет платеж семей с двумя детьми в регионах и тремя детьми в столичных субъектах, до 73 тысяч рублей и 165 тысяч рублей", – рассказал он. При этом, по оценке аналитика, для семей с тремя детьми в регионах и четырьмя детьми в столичных субъектах ничего не изменится, их платежи останутся на уровне 81 тысячи рублей и 145 тысяч рублей. Наконец, три категории семей будут платить меньше по обновленной льготной программе: семьи с четырьмя детьми в регионах (на 12% меньше, 71 тысячу рублей), семьи с пятью детьми в регионах (на 24% меньше, 62 тысячи рублей) и семьи с пятью детьми в столицах (на 12% меньше, 128 тысяч рублей). "Согласно моим расчетам, средняя ставка для всех регионов составит 9,65%, в том числе для обычных регионов – 8,85%, для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти – 10,85%. При этом такое обновление семейной ипотеки позволит бюджету экономить на субсидировании 200-240 миллиардов рублей в год", – указал Балакирев.

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