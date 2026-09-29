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"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей

"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей

"Полюс" планирует 1 октября собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном - объемом не менее 15 миллиардов рублей,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:41+0300

2026-09-29T13:41+0300

2026-09-29T13:45+0300

рынок

россия

банк россии

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Полюс" планирует 1 октября собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном - объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир цены размещения составляет не ниже 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания намерена доразместить семилетние биржевые облигации серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов. Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, банк россии