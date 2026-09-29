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"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей
"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей
"Полюс" планирует 1 октября собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном - объемом не менее 15 миллиардов рублей,... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:41+0300
2026-09-29T13:45+0300
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россия
банк россии
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Полюс" планирует 1 октября собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном - объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир цены размещения составляет не ниже 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания намерена доразместить семилетние биржевые облигации серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов. Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.
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40
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рынок, россия, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Банк России
13:41 29.09.2026 (обновлено: 13:45 29.09.2026)
 
"Полюс" соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей

РИА Новости: "Полюс" 1 октября соберет заявки на облигации от 15 миллиардов рублей

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Полюс" планирует 1 октября собрать заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном - объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир цены размещения составляет не ниже 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Компания намерена доразместить семилетние биржевые облигации серии ПБО-12 с ежемесячными купонами и офертой через четыре года. Текущий объем выпуска составляет 125 миллиардов рублей.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс спред 120 базисных пунктов.
Техническая часть допразмещения предварительно назначена на 7 октября.
 
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