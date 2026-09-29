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В "Агентстве креативных индустрий" рассказали о возрасте геймеров в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В "Агентстве креативных индустрий" рассказали о возрасте геймеров в России
В "Агентстве креативных индустрий" рассказали о возрасте геймеров в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
В "Агентстве креативных индустрий" рассказали о возрасте геймеров в России
Почти половина российских геймеров - 43 миллиона человек - это люди в возрасте старше 45 лет, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:54+0300
2026-09-29T18:56+0300
общество
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти половина российских геймеров - 43 миллиона человек - это люди в возрасте старше 45 лет, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина. "Следующий наш ключевой инсайт, что 43 миллиона российских геймеров, то есть почти половина, это люди старше 45 лет. То есть, по сути, одна из ключевых целевых аудиторий индустрии - взрослая аудитория", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр. По ее словам, с 2019 года группа геймеров в возрасте 25-44 года выросла почти двое и сейчас составляет 33,1 миллиона человек. В свою очередь, игроков младше 24 лет в России сейчас 12,6 миллиона человек.
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5
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40
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40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
18:54 29.09.2026 (обновлено: 18:56 29.09.2026)
 
В "Агентстве креативных индустрий" рассказали о возрасте геймеров в России

Рыбкина: люди старше 45 лет составляют около половины общего числа геймеров в России

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Почти половина российских геймеров - 43 миллиона человек - это люди в возрасте старше 45 лет, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина.
"Следующий наш ключевой инсайт, что 43 миллиона российских геймеров, то есть почти половина, это люди старше 45 лет. То есть, по сути, одна из ключевых целевых аудиторий индустрии - взрослая аудитория", - рассказала Рыбкина на пресс-конференции в Московском кластере видеоигр.
По ее словам, с 2019 года группа геймеров в возрасте 25-44 года выросла почти двое и сейчас составляет 33,1 миллиона человек. В свою очередь, игроков младше 24 лет в России сейчас 12,6 миллиона человек.
 
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