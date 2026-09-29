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Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса - 29.09.2026, ПРАЙМ
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:35+0300
2026-09-29T17:35+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 16.22 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - почти шесть тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Индии и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.
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технологии, бизнес, сша, бразилия, великобритания, spotify, downdetector
Технологии, Бизнес, США, БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Spotify, Downdetector
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 16.22 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - почти шесть тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Индии и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.