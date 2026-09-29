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Потребление газа в Евросоюзе в августе выросло на 5,2%

Потребление газа в Евросоюзе в августе выросло на 5,2% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Потребление газа в Евросоюзе в августе выросло на 5,2%

Потребление газа в Евросоюзе в августе выросло на 5,2% в годовом выражении и составило 16,6 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:40+0300

2026-09-29T19:40+0300

2026-09-29T19:40+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в августе выросло на 5,2% в годовом выражении и составило 16,6 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2026 года потребление природного газа в ЕС увеличилось на 5,2% в годовом исчислении - до 16,6 млрд кубометров", - говорится в докладе. В основном позитивная динамика была обусловлена увеличением спроса на газ в энергетическом секторе, поскольку необычно теплая погода на большей части Европы привела к росту потребления электроэнергии для охлаждения. "Средняя температура в Европейском союзе достигла 20,26°C, что примерно на 0,8°C выше, чем в августе 2025 года, при этом аномальная жара затронула несколько регионов Западной, Центральной и Южной Европы. Между тем спрос на газ со стороны бытового сектора оставался сезонно низким, а промышленное потребление, вероятно, было ограничено периодом летних отпусков", - добавляет ФСЭГ. В январе-августе потребление газа в Евросоюзе выросло на 1,6% - до 206,7 миллиарда кубометров. Выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Газовая генерация увеличилась на 20,5%. В то же время выработка атомных электростанций уменьшилась на 11,8%. Это в основном было связано с повышением температуры речной воды, что ограничило работу реакторов. Производство электроэнергии на ГЭС упало на 19%. Выработка солнечной энергии увеличилась на 17% в годовом исчислении, ветряной - на 12%, а угольной - на 22%. В структуре выработки электроэнергии в ЕС возобновляемые источники, не считая гидроэнергетики, сохранили лидирующие позиции - на их долю пришлось 44%. За ними следуют атомная энергетика (21%), природный газ (17%), гидроэнергетика (9%), а также уголь (9%), заключает ФСЭГ.

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