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Мантуров рассказал о подходах при создании Морского центра - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о подходах при создании Морского центра
Мантуров рассказал о подходах при создании Морского центра - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о подходах при создании Морского центра
Правительство России разделяет подходы, которые планируется реализовать при создании в стране Морского центра, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:02+0300
2026-09-29T14:05+0300
россия
москва
денис мантуров
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство России разделяет подходы, которые планируется реализовать при создании в стране Морского центра, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Правительство разделяет подходы, которые предлагается реализовать при создании Морского центра. С учетом представленной концепции хотел бы остановиться на организации его работы и ожидаемых практических результатах для отечественного судостроения и кораблестроения. Сегодня предприятиям отрасли доступен широкий набор мер поддержки, используются возможности институтов развития", - сказал Мантуров. Он подчеркнул, что при создании Морского центра важно не дублировать уже действующие механизмы, а связать их между собой и четко распределить ответственность между участниками. Предполагаемая архитектура центра исходит из этой логики. "В частности, НИЦ им. Крылова будет отвечать за экспертизу ключевых технических решений и проектов строительства кораблей, судов и другой морской техники. Курчатовский институт - за формирование научно-технологического задела двойного назначения по критическим направлениям. А предлагаемый к созданию образовательный кампус состыкует исследования с подготовкой кадров", - отметил первый вице-премьер. В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.
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россия, москва, денис мантуров, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров, Николай Патрушев, Владимир Путин
14:02 29.09.2026 (обновлено: 14:05 29.09.2026)
 
Мантуров рассказал о подходах при создании Морского центра

Мантуров: правительство разделяет подходы при создании Морского центра

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство России разделяет подходы, которые планируется реализовать при создании в стране Морского центра, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ.
"Правительство разделяет подходы, которые предлагается реализовать при создании Морского центра. С учетом представленной концепции хотел бы остановиться на организации его работы и ожидаемых практических результатах для отечественного судостроения и кораблестроения. Сегодня предприятиям отрасли доступен широкий набор мер поддержки, используются возможности институтов развития", - сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что при создании Морского центра важно не дублировать уже действующие механизмы, а связать их между собой и четко распределить ответственность между участниками. Предполагаемая архитектура центра исходит из этой логики.
"В частности, НИЦ им. Крылова будет отвечать за экспертизу ключевых технических решений и проектов строительства кораблей, судов и другой морской техники. Курчатовский институт - за формирование научно-технологического задела двойного назначения по критическим направлениям. А предлагаемый к созданию образовательный кампус состыкует исследования с подготовкой кадров", - отметил первый вице-премьер.
В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.
 
РОССИЯМОСКВАДенис МантуровНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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