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Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ

Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ

Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ

Правительство Германии намерено заблокировать сделку по приобретению китайским судоходным концерном Cosco немецкой логистической компании Zippel из-за опасений... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:04+0300

2026-09-29T17:04+0300

2026-09-29T17:07+0300

бизнес

мировая экономика

германия

берлин

китай

handelsblatt

минобороны германии

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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство Германии намерено заблокировать сделку по приобретению китайским судоходным концерном Cosco немецкой логистической компании Zippel из-за опасений возникновения стратегической зависимости от Китая, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на закрытый правительственный документ. "Федеральное правительство намерено предотвратить продажу немецкой логистической компании Zippel китайскому государственному концерну Cosco", - говорится в публикации. Сообщается, что Cosco заинтересован в покупке контрольного пакета акций Zippel в размере 80%, однако против продажи выступили сразу пять немецких федеральных министерств, включая минобороны ФРГ. Сделка оказалась под угрозой из-за опасений Берлина попасть в стратегическую зависимость от Пекина, который в будущем может использовать свое влияние на европейскую логистику как рычаг давления. По информации издания, окончательное решение о запрете на сделку еще не принято, но, по словам его собеседников, "к этому все идет". Zippel со штаб-квартирой в Гамбурге специализируется на контейнерных перевозках внутри Германии и связывает прежде всего порты Северного моря с промышленными и торговыми центрами в Восточной Германии. Несмотря на скромную долю на общем рынке, на ряде терминалов, включая Берлин, доля Zippel в обработке грузов достигает от 35 до 90%. Госконцерн Cosco последовательно наращивает присутствие в европейской логистике с 2016 года, когда он выкупил контрольный пакет акций греческого порта Пирей. На сегодняшний день под контролем или при долевом участии этого концерна находятся терминалы в Бельгии, Испании, Нидерландах и Италии.

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бизнес, мировая экономика, германия, берлин, китай, handelsblatt, минобороны германии