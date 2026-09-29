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Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ
Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ
Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ
Правительство Германии намерено заблокировать сделку по приобретению китайским судоходным концерном Cosco немецкой логистической компании Zippel из-за опасений... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:04+0300
2026-09-29T17:04+0300
2026-09-29T17:07+0300
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство Германии намерено заблокировать сделку по приобретению китайским судоходным концерном Cosco немецкой логистической компании Zippel из-за опасений возникновения стратегической зависимости от Китая, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на закрытый правительственный документ. "Федеральное правительство намерено предотвратить продажу немецкой логистической компании Zippel китайскому государственному концерну Cosco", - говорится в публикации. Сообщается, что Cosco заинтересован в покупке контрольного пакета акций Zippel в размере 80%, однако против продажи выступили сразу пять немецких федеральных министерств, включая минобороны ФРГ. Сделка оказалась под угрозой из-за опасений Берлина попасть в стратегическую зависимость от Пекина, который в будущем может использовать свое влияние на европейскую логистику как рычаг давления. По информации издания, окончательное решение о запрете на сделку еще не принято, но, по словам его собеседников, "к этому все идет". Zippel со штаб-квартирой в Гамбурге специализируется на контейнерных перевозках внутри Германии и связывает прежде всего порты Северного моря с промышленными и торговыми центрами в Восточной Германии. Несмотря на скромную долю на общем рынке, на ряде терминалов, включая Берлин, доля Zippel в обработке грузов достигает от 35 до 90%. Госконцерн Cosco последовательно наращивает присутствие в европейской логистике с 2016 года, когда он выкупил контрольный пакет акций греческого порта Пирей. На сегодняшний день под контролем или при долевом участии этого концерна находятся терминалы в Бельгии, Испании, Нидерландах и Италии.
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бизнес, мировая экономика, германия, берлин, китай, handelsblatt, минобороны германии
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин, КИТАЙ, Handelsblatt, Минобороны Германии
Германия заблокирует продажу Zippel китайскому Cosco, пишут СМИ
Handelsblatt: правительство Германии заблокирует продажу компании Zippel китайскому Cosco
БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство Германии намерено заблокировать сделку по приобретению китайским судоходным концерном Cosco немецкой логистической компании Zippel из-за опасений возникновения стратегической зависимости от Китая, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на закрытый правительственный документ.
"Федеральное правительство намерено предотвратить продажу немецкой логистической компании Zippel китайскому государственному концерну Cosco", - говорится в публикации.
Сообщается, что Cosco заинтересован в покупке контрольного пакета акций Zippel в размере 80%, однако против продажи выступили сразу пять немецких федеральных министерств, включая минобороны ФРГ.
Сделка оказалась под угрозой из-за опасений Берлина попасть в стратегическую зависимость от Пекина, который в будущем может использовать свое влияние на европейскую логистику как рычаг давления. По информации издания, окончательное решение о запрете на сделку еще не принято, но, по словам его собеседников, "к этому все идет".
Zippel со штаб-квартирой в Гамбурге специализируется на контейнерных перевозках внутри Германии и связывает прежде всего порты Северного моря с промышленными и торговыми центрами в Восточной Германии. Несмотря на скромную долю на общем рынке, на ряде терминалов, включая Берлин, доля Zippel в обработке грузов достигает от 35 до 90%.
Госконцерн Cosco последовательно наращивает присутствие в европейской логистике с 2016 года, когда он выкупил контрольный пакет акций греческого порта Пирей. На сегодняшний день под контролем или при долевом участии этого концерна находятся терминалы в Бельгии, Испании, Нидерландах и Италии.