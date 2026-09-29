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Прокуратура начала проверку после задержки пригородных поездов

Прокуратура начала проверку после задержки пригородных поездов - 29.09.2026, ПРАЙМ

Прокуратура начала проверку после задержки пригородных поездов

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки пригородных поездов из-за технического сбоя на Балтийском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:59+0300

2026-09-29T21:59+0300

2026-09-29T22:01+0300

бизнес

санкт-петербург

петербург

северо-запад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку после задержки пригородных поездов из-за технического сбоя на Балтийском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства по Северо-Западу. По предварительным данным, во вторник с 17.30 (совпадает с мск) на Балтийском направлении по техническим причинам задерживается ряд пригородных поездов, следующих из Санкт-Петербурга и в обратном направлении. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе Октябрьской железной дороги добавили, что время задержки составляет до одного часа. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - говорится в сообщении ОЖД. Городской комитет по транспорту уточнил, что в связи с техническим сбоем на Балтийском вокзале ряд поездов пригородного сообщения был выведен из графика. "На остановочных пунктах у станций метрополитена "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Автово" был организован постоянный мониторинг пассажиропотока. Дополнительного усиления движения на наземном транспорте не понадобилось", - отметили в комитете.

санкт-петербург

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бизнес, санкт-петербург, петербург, северо-запад