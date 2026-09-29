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В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела
В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела
Судно в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:40+0300
2026-09-29T15:40+0300
2026-09-29T15:40+0300
бизнес
ормузский пролив
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ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Судно в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда, при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении управления. По информации управления, инцидент произошел вечером 28 сентября. Пожар был потушен и судно продолжило движение, экипаж не пострадал.
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бизнес, ормузский пролив
В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела
UKMTO: в Ормузском проливе судно подверглось обстрелу, на борту возник пожар
ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Судно в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда, при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении управления.
По информации управления, инцидент произошел вечером 28 сентября. Пожар был потушен и судно продолжило движение, экипаж не пострадал.