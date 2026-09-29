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В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела

В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе судно загорелось после обстрела

Судно в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:40+0300

2026-09-29T15:40+0300

2026-09-29T15:40+0300

бизнес

ормузский пролив

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ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Судно в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда, при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении управления. По информации управления, инцидент произошел вечером 28 сентября. Пожар был потушен и судно продолжило движение, экипаж не пострадал.

ормузский пролив

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бизнес, ормузский пролив