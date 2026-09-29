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Корпоративные расходы на НИОКР в мире в 2025 году достигли рекорда

Корпоративные расходы на НИОКР в мире в 2025 году достигли рекорда - 29.09.2026, ПРАЙМ

Корпоративные расходы на НИОКР в мире в 2025 году достигли рекорда

Корпоративные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2026 году достигли рекордных полутора триллионов долларов во многом... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:17+0300

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2026-09-29T18:19+0300

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ЖЕНЕВА, 29 сен - ПРАЙМ. Корпоративные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2026 году достигли рекордных полутора триллионов долларов во многом благодаря инвестициям в ИИ-технологии и разработки в сфере обороны, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН. В 2025 году объем корпоративных расходов на НИОКР вырос в реальном выражении на 5,8% и достиг полутора триллионов долларов - самого высокого показателя за всю историю наблюдений, сообщили в ВОИС. "Этот рост был обусловлен активностью компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и ИИ, а также расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в оборонной сфере", - следует из доклада. При этом ожидается, что общие глобальные расходы на НИОКР в 2026 году увеличатся на 3,6% и достигнут 3,4 триллиона долларов. Объем венчурного капитала, направленного на поддержку инновационных стартапов и новых бизнес-идей, в 2025 году увеличился на 28% и составил 510 миллиардов долларов, что стало самым высоким годовым приростом с 2021 года, отмечают авторы. При этом инвестиции все больше концентрируются в сфере ИИ: на нее приходится 53% от общей стоимости глобальных сделок с венчурным капиталом, отметили в ВОИС. Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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