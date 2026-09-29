Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/reshetnikov-873768489.html
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США - 29.09.2026, ПРАЙМ
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:45+0300
2026-09-29T15:45+0300
мировая экономика
сша
максим решетников
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873768489.jpg?1790685901
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в американском городе Милуоки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати". Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки", - говорится в сообщении. Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября - 1 октября. "На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - добавляется в сообщении.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, максим решетников, россия, минпромторг
Мировая экономика, США, Максим Решетников, РОССИЯ, Минпромторг
15:45 29.09.2026
 
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США

Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли G20 в США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в американском городе Милуоки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати". Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки", - говорится в сообщении.
Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября - 1 октября.
"На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - добавляется в сообщении.
 
Мировая экономикаСШАМаксим РешетниковРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала