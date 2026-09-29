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Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США - 29.09.2026, ПРАЙМ
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:45+0300
2026-09-29T15:45+0300
2026-09-29T15:45+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в американском городе Милуоки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати". Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки", - говорится в сообщении. Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября - 1 октября. "На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - добавляется в сообщении.
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мировая экономика, сша, максим решетников, россия, минпромторг
Мировая экономика, США, Максим Решетников, РОССИЯ, Минпромторг
Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США
Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли G20 в США
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в американском городе Милуоки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати". Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки", - говорится в сообщении.
Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября - 1 октября.
"На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - добавляется в сообщении.