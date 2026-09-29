https://1prime.ru/20260929/reshetnikov-873768489.html

Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США

Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США - 29.09.2026, ПРАЙМ

Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:45+0300

2026-09-29T15:45+0300

2026-09-29T15:45+0300

мировая экономика

сша

максим решетников

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873768489.jpg?1790685901

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которое состоится в американском городе Милуоки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати". Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки", - говорится в сообщении. Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября - 1 октября. "На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - добавляется в сообщении.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, максим решетников, россия, минпромторг