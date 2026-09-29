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Дмитриев встретился с представителями минфина и минэнерго США

Дмитриев встретился с представителями минфина и минэнерго США - 29.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев встретился с представителями минфина и минэнерго США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:10+0300

2026-09-29T15:10+0300

2026-09-29T15:10+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями минфина и минэнерго США в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Дмитриев провел встречи с представителями министерства финансов и министерства энергетики США в Вашингтоне", - пишет агентство.

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мировая экономика, сша, вашингтон, кирилл дмитриев