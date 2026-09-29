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Дмитриев и чиновники США обсудили возможные инициативы в области энергетики

Дмитриев и чиновники США обсудили возможные инициативы в области энергетики - 29.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев и чиновники США обсудили возможные инициативы в области энергетики

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американские чиновники обсудили... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:55+0300

2026-09-29T14:55+0300

2026-09-29T14:55+0300

мировая экономика

украина

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американские чиновники обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики по окончании конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника США. "Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине - ред.)", - передает Рейтер.

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мировая экономика, украина, сша, кирилл дмитриев