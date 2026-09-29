https://1prime.ru/20260929/rezhim-873776497.html
"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки
"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки
Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру компании, сообщили РИА Новости в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:50+0300
2026-09-29T17:50+0300
2026-09-29T17:50+0300
технологии
бизнес
финансы
додо пицца
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873776497.jpg?1790693435
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Додо Пицца".
Ранее в понедельник "Додо Пицца" заявила о кибератаке на ее IT-систему: некоторые данные части клиентов могли оказаться в доступе, но платежная информация - в безопасности,
"Сервисы "Додо Пиццы" и "Дринкит" продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.
Там подчеркнули, что команда информационной безопасности оперативно отреагировала на инцидент и заблокировала доступ злоумышленникам.
Предварительно сообщается, что инцидент в большей степени затронул данные сотрудников и частично клиентские данные. Компания уведомила Роскомнадзор о произошедшем и продолжает расследование инцидента.
В случае "Додо Пиццы" злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам доставки, номерам телефонов, составу заказов, а также дню и месяцу рождения клиентов. "Дринкит", по предварительной оценке, инцидент затронул еще меньше: речь может идти о номерах телефонов и именах, указанных в профиле, у части пользователей.
"Платежные данные банковских карт не затронуты - мы не храним их в своих системах", - подчеркнули там.
"Дринкит" - это сеть цифровых кофеен, которая входит в экосистему Dodo Brands - создателя "Додо Пиццы".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, финансы, додо пицца, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Финансы, Додо Пицца, Роскомнадзор
"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки
"Додо Пицца" и "Дринкит" продолжают работать в штатном режиме после кибератаки
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Додо Пицца".
Ранее в понедельник "Додо Пицца" заявила о кибератаке на ее IT-систему: некоторые данные части клиентов могли оказаться в доступе, но платежная информация - в безопасности,
"Сервисы "Додо Пиццы" и "Дринкит" продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.
Там подчеркнули, что команда информационной безопасности оперативно отреагировала на инцидент и заблокировала доступ злоумышленникам.
Предварительно сообщается, что инцидент в большей степени затронул данные сотрудников и частично клиентские данные. Компания уведомила Роскомнадзор о произошедшем и продолжает расследование инцидента.
В случае "Додо Пиццы" злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам доставки, номерам телефонов, составу заказов, а также дню и месяцу рождения клиентов. "Дринкит", по предварительной оценке, инцидент затронул еще меньше: речь может идти о номерах телефонов и именах, указанных в профиле, у части пользователей.
"Платежные данные банковских карт не затронуты - мы не храним их в своих системах", - подчеркнули там.
"Дринкит" - это сеть цифровых кофеен, которая входит в экосистему Dodo Brands - создателя "Додо Пиццы".