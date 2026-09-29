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"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки

"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Додо Пицца" и "Дринкит" работают в штатном режиме после кибератаки

Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру компании, сообщили РИА Новости в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:50+0300

2026-09-29T17:50+0300

2026-09-29T17:50+0300

технологии

бизнес

финансы

додо пицца

роскомнадзор

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сети ресторанов "Додо Пицца" и кофеен "Дринкит" продолжают работу в штатном режиме после кибератаки на IT-инфраструктуру компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Додо Пицца". Ранее в понедельник "Додо Пицца" заявила о кибератаке на ее IT-систему: некоторые данные части клиентов могли оказаться в доступе, но платежная информация - в безопасности, "Сервисы "Додо Пиццы" и "Дринкит" продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении компании. Там подчеркнули, что команда информационной безопасности оперативно отреагировала на инцидент и заблокировала доступ злоумышленникам. Предварительно сообщается, что инцидент в большей степени затронул данные сотрудников и частично клиентские данные. Компания уведомила Роскомнадзор о произошедшем и продолжает расследование инцидента. В случае "Додо Пиццы" злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам доставки, номерам телефонов, составу заказов, а также дню и месяцу рождения клиентов. "Дринкит", по предварительной оценке, инцидент затронул еще меньше: речь может идти о номерах телефонов и именах, указанных в профиле, у части пользователей. "Платежные данные банковских карт не затронуты - мы не храним их в своих системах", - подчеркнули там. "Дринкит" - это сеть цифровых кофеен, которая входит в экосистему Dodo Brands - создателя "Додо Пиццы".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы, додо пицца, роскомнадзор