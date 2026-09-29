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"Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков
"Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков
"Росатом" начнет реализацию плана по пуску Запорожской АЭС при снятии военных рисков, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:41+0300
2026-09-29T14:41+0300
россия
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
всу
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" начнет реализацию плана по пуску Запорожской АЭС при снятии военных рисков, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "У "Росатома" этот план есть и в головах, и на бумаге, утвержден приказом генерального директора госкорпорации "Росатом", и мы придем к нему, к плану по выходу на мощность, при малейшей возможности, при снятии военных рисков", - сказал Лихачев журналистам. Он выразил сожаление в связи с тем, что военные риски из-за ударов ВСУ только нарастают, что мешает реализовать план по пуску Запорожской АЭС.
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россия, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, всу
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, ВСУ
14:41 29.09.2026
 
"Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков

Лихачев: "Росатом" начнет реализацию плана по пуску ЗАЭС при снятии военных рисков

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" начнет реализацию плана по пуску Запорожской АЭС при снятии военных рисков, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"У "Росатома" этот план есть и в головах, и на бумаге, утвержден приказом генерального директора госкорпорации "Росатом", и мы придем к нему, к плану по выходу на мощность, при малейшей возможности, при снятии военных рисков", - сказал Лихачев журналистам.
Он выразил сожаление в связи с тем, что военные риски из-за ударов ВСУ только нарастают, что мешает реализовать план по пуску Запорожской АЭС.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭСВСУ
 
 
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