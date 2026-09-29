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"Росатом" готов продлить срок эксплуатации армянской АЭС - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" готов продлить срок эксплуатации армянской АЭС
"Росатом" готов продлить срок эксплуатации армянской АЭС - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов продлить срок эксплуатации армянской АЭС
"Росатом" готов организовать работу по продлению срока эксплуатации армянской АЭС до 2046 года, но нужно оценить экономическую целесообразность, заявил... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:00+0300
2026-09-29T15:00+0300
россия
ереван
армения
алексей лихачев
росатом
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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов организовать работу по продлению срока эксплуатации армянской АЭС до 2046 года, но нужно оценить экономическую целесообразность, заявил журналистам в Ереване глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Нам известно, что руководство Армении, армянские атомщики изучают вопрос продления (срока эксплуатации АЭС - ред.) от 2036 до 2046 года. И здесь два момента. Теоретически такая возможность есть, эту работу мы готовы организовать, если такое решение будет принято. Но, кроме технической возможности, нужно говорить об экономической целесообразности", - заявил Лихачев журналистам. По его словам, тонкость состоит в том, что в этом случае потребуются достаточно серьезные вложения. "Мы их оцениваем на уровне сотен миллионов долларов, связанных с модернизацией систем безопасности, систем автоматики, с повторным отжигом корпуса реактора в целях обеспечения всех характеристик и с расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива", - заявил Лихачев. Он уточнил, что и бассейны, и соответствующие мощности рассчитаны на меньший срок. "Поэтому нужны будут серьезные капитальные затраты, которые в свою очередь увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036–2046 годов. И возможно даже двукратный рост (стоимости - ред.) электроэнергии, если сделать весь объем продления работ до 2046 года", - заявил Лихачев.
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россия, ереван, армения, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Ереван, АРМЕНИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
15:00 29.09.2026
 
"Росатом" готов продлить срок эксплуатации армянской АЭС

Лихачев: "Росатом" готов организовать работу по продлению срока эксплуатации АЭС

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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов организовать работу по продлению срока эксплуатации армянской АЭС до 2046 года, но нужно оценить экономическую целесообразность, заявил журналистам в Ереване глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нам известно, что руководство Армении, армянские атомщики изучают вопрос продления (срока эксплуатации АЭС - ред.) от 2036 до 2046 года. И здесь два момента. Теоретически такая возможность есть, эту работу мы готовы организовать, если такое решение будет принято. Но, кроме технической возможности, нужно говорить об экономической целесообразности", - заявил Лихачев журналистам.
По его словам, тонкость состоит в том, что в этом случае потребуются достаточно серьезные вложения. "Мы их оцениваем на уровне сотен миллионов долларов, связанных с модернизацией систем безопасности, систем автоматики, с повторным отжигом корпуса реактора в целях обеспечения всех характеристик и с расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива", - заявил Лихачев.
Он уточнил, что и бассейны, и соответствующие мощности рассчитаны на меньший срок.
"Поэтому нужны будут серьезные капитальные затраты, которые в свою очередь увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036–2046 годов. И возможно даже двукратный рост (стоимости - ред.) электроэнергии, если сделать весь объем продления работ до 2046 года", - заявил Лихачев.
 
РОССИЯЕреванАРМЕНИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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