https://1prime.ru/20260929/rosselhoznadzor-873741743.html
Россельхознадзор разрешил ввоз жирафов и других жвачных животных из Намибии
Россельхознадзор разрешил ввоз жирафов и других жвачных животных из Намибии - 29.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор разрешил ввоз жирафов и других жвачных животных из Намибии
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов и других жвачных животных из Намибии, следует из указания ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T01:17+0300
2026-09-29T01:17+0300
2026-09-29T01:17+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов и других жвачных животных из Намибии, следует из указания ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Россельхознадзор год назад запретил импорт из Намибии диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к болезни блютанг (вирусное заболевание жвачных животных) из-за ухудшения ситуации с этой инфекцией в африканской стране.
"С 25 сентября 2026 года разрешается ввоз диких и зоопарковых жвачных животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC в Российскую Федерацию при условии осуществления карантинирования и отгрузки под контролем российского госветврача или сотрудника ФГБУ "ВНИИЗЖ", а также при соблюдении дополнительных условий", - говорится в документе.
Так, контроль за осмотром и отгрузкой животных из Намибии в Россию возлагается на ветслужбы субъектов РФ или Федеральные центры охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), в адрес которых предназначены поставки.
Также среди требований указано, что необходимо изолированно содержать животное перед отправкой под карантином не менее 30 дней под контролем специалистов.
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бизнес, сельское хозяйство, намибия, россельхознадзор
Бизнес, Сельское хозяйство, НАМИБИЯ, Россельхознадзор
Россельхознадзор разрешил ввоз жирафов и других жвачных животных из Намибии
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов и других жвачных животных из Намибии
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов и других жвачных животных из Намибии, следует из указания ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Россельхознадзор год назад запретил импорт из Намибии диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к болезни блютанг (вирусное заболевание жвачных животных) из-за ухудшения ситуации с этой инфекцией в африканской стране.
"С 25 сентября 2026 года разрешается ввоз диких и зоопарковых жвачных животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC в Российскую Федерацию при условии осуществления карантинирования и отгрузки под контролем российского госветврача или сотрудника ФГБУ "ВНИИЗЖ", а также при соблюдении дополнительных условий", - говорится в документе.
Так, контроль за осмотром и отгрузкой животных из Намибии в Россию возлагается на ветслужбы субъектов РФ или Федеральные центры охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), в адрес которых предназначены поставки.
Также среди требований указано, что необходимо изолированно содержать животное перед отправкой под карантином не менее 30 дней под контролем специалистов.