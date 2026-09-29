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В России вырос спрос на лесорубов

В России вырос спрос на лесорубов - 29.09.2026, ПРАЙМ

В России вырос спрос на лесорубов

Спрос на лесорубов в России в январе-августе 2026 года вырос на 23%, а зарплатные предложения почти достигли 100 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T03:48+0300

2026-09-29T03:48+0300

2026-09-29T03:48+0300

бизнес

россия

кировская область

свердловская область

красноярский край

авито работа

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спрос на лесорубов в России в январе-августе 2026 года вырос на 23%, а зарплатные предложения почти достигли 100 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Работы". Отмечается, что работодатели в лесной и деревообрабатывающей промышленности в целом готовы платить сотрудникам 79 985 рублей в месяц, что на 9% больше, чем год назад. "Самые высокие зарплатные предложения среди специалистов в отрасли - у лесорубов: в среднем им предлагали 97 382 рубля в месяц, это на 4% выше, чем годом ранее. Спрос на специалистов вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Аналитики подчеркивают, что лесорубы остаются одной из наиболее востребованных рабочих специальностей в лесной и деревообрабатывающей отрасли. Наибольший рост спроса зафиксирован в Кировской области: количество вакансий для лесорубов увеличилось на 62%, а средние зарплатные предложения составили 75 тысяч рублей в месяц. В Свердловской области спрос вырос на 61%, а зарплаты здесь в среднем предлагали на уровне 100 тысяч рублей. В Красноярском крае число вакансий увеличилось на 44%, а средние зарплатные предложения достигли 90 тысяч рублей. В этих регионах рост спроса опережает средний показатель по стране, поскольку в них сосредоточены крупные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, которые активно наращивают объемы производства, объяснили аналитики. На втором месте по уровню средних зарплатных предложений в отрасли оказались мебельщики: среднее зарплатное предложение для них составляет 90,7 тысячи рублей, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие специалисты изготавливают мебель и отдельные элементы из древесины, работают с различными материалами, инструментами и оборудованием. Столярам в среднем предлагают 90 тысяч рублей - на 9% больше, чем годом ранее. Специалисты этой профессии занимаются обработкой древесины, изготовлением и сборкой деревянных изделий и конструкций.

кировская область

свердловская область

красноярский край

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