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В России средний чек микрозайма вырос минимум на 45%

В России средний чек микрозайма вырос минимум на 45% - 29.09.2026, ПРАЙМ

В России средний чек микрозайма вырос минимум на 45%

Средний чек одного микрозайма в городах России вырос минимум на 45%, одновременно их срок сократился, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T06:57+0300

2026-09-29T06:57+0300

2026-09-29T06:57+0300

финансы

бизнес

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владивосток

волгоград

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний чек одного микрозайма в городах России вырос минимум на 45%, одновременно их срок сократился, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. "Средний чек одного займа вырос во всех городах, причем минимум на 45%. А вот средний срок наоборот уменьшился— на 11–18% за год", - говорится в исследовании. Так, в Москве средний срок займа сократился с 47 до 39 дней, во Владивостоке — с 50 до 42, в Волгограде — с 50 до 41 дня. "Это может говорить о том, что заем все чаще используется для решения конкретной финансовой задачи", - уточнили аналитики. По данным исследования, изменился и сценарий погашения. Доля микрозаймов, которые клиенты закрывают досрочно, снизилась во всех 18 городах на 3–7 процентных пунктов. В Москве показатель снизился с 60% до 56%, в Челябинске — с 61% до 54%. "Перестройка рынка проявляется на региональном уровне не в одном сценарии. Общим для городов становится изменение самого займа. Он становится крупнее и короче, тогда как динамика количества выдач зависит от локальной ситуации", - заключили аналитики. Аналитики в рамках исследования проанализировали данные 18 городов (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль) за первое полугодие 2025 года и 2026 года.

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