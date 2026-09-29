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В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков
В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков - 29.09.2026, ПРАЙМ
В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков
Рекордно число товарных знаков зарегистрировано в России с начала года - более 77 тысяч, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:29+0300
2026-09-29T14:39+0300
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рекордно число товарных знаков зарегистрировано в России с начала года - более 77 тысяч, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития. "За восемь месяцев 2026 года Роспатент зарегистрировал 77,5 тысячи товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это рекордный показатель. Росту брендинговой активности способствуют повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав", - говорится в сообщении. По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, в настоящее время количество действующих товарных знаков в России составляет почти 1,1 миллиона. Он добавила, что подать заявку на регистрацию товарного можно онлайн, в центрах "Мой бизнес". Как следует из сообщения, в январе-августе 2026 года исключительные права на 70,4 тысячи товарных знаков получили именно российские заявители. Правовая охрана на товарные знаки чаще всего выдавалась на программное обеспечение, электронику и смартфоны, одежду и обувь, бытовую химию, парфюмерию и косметику, печатную продукцию и канцелярские принадлежности.
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40
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бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
14:29 29.09.2026 (обновлено: 14:39 29.09.2026)
 
В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков

Роспатент зарегистрировал рекордное число товарных знаков в России с начала года

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рекордно число товарных знаков зарегистрировано в России с начала года - более 77 тысяч, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития.
"За восемь месяцев 2026 года Роспатент зарегистрировал 77,5 тысячи товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это рекордный показатель. Росту брендинговой активности способствуют повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, в настоящее время количество действующих товарных знаков в России составляет почти 1,1 миллиона. Он добавила, что подать заявку на регистрацию товарного можно онлайн, в центрах "Мой бизнес".
Как следует из сообщения, в январе-августе 2026 года исключительные права на 70,4 тысячи товарных знаков получили именно российские заявители.
Правовая охрана на товарные знаки чаще всего выдавалась на программное обеспечение, электронику и смартфоны, одежду и обувь, бытовую химию, парфюмерию и косметику, печатную продукцию и канцелярские принадлежности.
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
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