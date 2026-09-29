https://1prime.ru/20260929/rossija-873763538.html

В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков

В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков - 29.09.2026, ПРАЙМ

В России с начала года зарегистрировали рекордное число товарных знаков

Рекордно число товарных знаков зарегистрировано в России с начала года - более 77 тысяч, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:29+0300

2026-09-29T14:29+0300

2026-09-29T14:39+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873763538.jpg?1790681944

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рекордно число товарных знаков зарегистрировано в России с начала года - более 77 тысяч, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития. "За восемь месяцев 2026 года Роспатент зарегистрировал 77,5 тысячи товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это рекордный показатель. Росту брендинговой активности способствуют повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав", - говорится в сообщении. По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, в настоящее время количество действующих товарных знаков в России составляет почти 1,1 миллиона. Он добавила, что подать заявку на регистрацию товарного можно онлайн, в центрах "Мой бизнес". Как следует из сообщения, в январе-августе 2026 года исключительные права на 70,4 тысячи товарных знаков получили именно российские заявители. Правовая охрана на товарные знаки чаще всего выдавалась на программное обеспечение, электронику и смартфоны, одежду и обувь, бытовую химию, парфюмерию и косметику, печатную продукцию и канцелярские принадлежности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент