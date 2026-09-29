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Россия поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта
Россия поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта - 29.09.2026, ПРАЙМ
Россия поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта
Россия в 2026 году поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта и заняла 58 место, следует из ежегодного глобального инновационного индекса... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:00+0300
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ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Россия в 2026 году поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта и заняла 58 место, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН.
Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран.
Так, в 2026 году РФ поднялась на два пункта, заняв 58 строчку. Лидерами рейтинга стали Швейцария, Швеция, США, Южная Корея и Сингапур.
По данным ВОИС, в 2025 году глобальные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли в реальном выражении более чем на 3,3%, а в 2026 году они увеличатся еще на 3,6% и достигнут 3,4 триллиона долларов.
Такой рост расходов все чаще наблюдается в странах со средним уровнем дохода, таких как Египет, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, указали в ВОИС.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, США, ООН
Россия поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта
ВОИС: Россия в 2026 году поднялась в рейтинге инноваций ООН на два пункта
ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Россия в 2026 году поднялась в глобальном рейтинге инноваций ООН на два пункта и заняла 58 место, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН.
Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран.
Так, в 2026 году РФ поднялась на два пункта, заняв 58 строчку. Лидерами рейтинга стали Швейцария, Швеция, США, Южная Корея и Сингапур.
По данным ВОИС, в 2025 году глобальные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли в реальном выражении более чем на 3,3%, а в 2026 году они увеличатся еще на 3,6% и достигнут 3,4 триллиона долларов.
Такой рост расходов все чаще наблюдается в странах со средним уровнем дохода, таких как Египет, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, указали в ВОИС.