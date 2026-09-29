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Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой
Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:55+0300
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ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания связей со странами континента, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН РФ Дмитрий Розенталь в кулуарах XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". На торгово-экономических отношениях России со странами Латинской Америки не отразились устойчивый правый тренд и ориентация на Вашингтон на континенте, как и сложности, с которыми столкнулись традиционные партнеры РФ в регионе - Венесуэла, Куба, Никарагуа, отметил Розенталь. "Главная причина тут связана с тем, что все-таки правые, пришедшие к власти, в отличие от левых, имеют одну очень важную тенденцию - они меньше внимания обращают на идеологические противоречия, для них это менее важно, для них гораздо важнее та экономическая выгода, которую они могут получить от взаимодействия с партнерами, и в этом смысле наш бизнес имеет сегодня хорошие возможности для налаживания связей на континенте", - отметил собеседник агентства. Розенталь отметил рост товарооборота с основным партнером РФ в Латинской Америке - Бразилией. "У нас вполне конструктивные отношения с Мексикой, Перу и с Эквадором, где мы активно покупаем, допустим, бананы, креветки, розы. Развиваются торгово-экономические отношения с Аргентиной", - добавил он. По мнению Розенталя, сложность заключается в том, что товарооборот России со странами Латинской Америки однообразен, так как порядка 80-85% российских товаров, экспортируемых на континент, охватывают три группы. "Это удобрения, нефть, нефтепродукты и стальной прокат, металлургия. Поэтому задача дня - товарооборот России со странами континента диверсифицировать", - заключил он.
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россия, латинская америка, вашингтон, венесуэла, ран, валдай
РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВАШИНГТОН, ВЕНЕСУЭЛА, РАН, Валдай
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой
Розенталь: перед российским бизнесом открываются хорошие перспективы в Латинской Америке
ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания связей со странами континента, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН РФ Дмитрий Розенталь в кулуарах XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
На торгово-экономических отношениях России со странами Латинской Америки не отразились устойчивый правый тренд и ориентация на Вашингтон на континенте, как и сложности, с которыми столкнулись традиционные партнеры РФ в регионе - Венесуэла, Куба, Никарагуа, отметил Розенталь.
"Главная причина тут связана с тем, что все-таки правые, пришедшие к власти, в отличие от левых, имеют одну очень важную тенденцию - они меньше внимания обращают на идеологические противоречия, для них это менее важно, для них гораздо важнее та экономическая выгода, которую они могут получить от взаимодействия с партнерами, и в этом смысле наш бизнес имеет сегодня хорошие возможности для налаживания связей на континенте", - отметил собеседник агентства.
Розенталь отметил рост товарооборота с основным партнером РФ в Латинской Америке - Бразилией.
"У нас вполне конструктивные отношения с Мексикой, Перу и с Эквадором, где мы активно покупаем, допустим, бананы, креветки, розы. Развиваются торгово-экономические отношения с Аргентиной", - добавил он.
По мнению Розенталя, сложность заключается в том, что товарооборот России со странами Латинской Америки однообразен, так как порядка 80-85% российских товаров, экспортируемых на континент, охватывают три группы.
"Это удобрения, нефть, нефтепродукты и стальной прокат, металлургия. Поэтому задача дня - товарооборот России со странами континента диверсифицировать", - заключил он.