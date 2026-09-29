Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/rossija-873773679.html
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой
Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:55+0300
2026-09-29T16:58+0300
россия
латинская америка
вашингтон
венесуэла
ран
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873773679.jpg?1790690295
ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания связей со странами континента, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН РФ Дмитрий Розенталь в кулуарах XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". На торгово-экономических отношениях России со странами Латинской Америки не отразились устойчивый правый тренд и ориентация на Вашингтон на континенте, как и сложности, с которыми столкнулись традиционные партнеры РФ в регионе - Венесуэла, Куба, Никарагуа, отметил Розенталь. "Главная причина тут связана с тем, что все-таки правые, пришедшие к власти, в отличие от левых, имеют одну очень важную тенденцию - они меньше внимания обращают на идеологические противоречия, для них это менее важно, для них гораздо важнее та экономическая выгода, которую они могут получить от взаимодействия с партнерами, и в этом смысле наш бизнес имеет сегодня хорошие возможности для налаживания связей на континенте", - отметил собеседник агентства. Розенталь отметил рост товарооборота с основным партнером РФ в Латинской Америке - Бразилией. "У нас вполне конструктивные отношения с Мексикой, Перу и с Эквадором, где мы активно покупаем, допустим, бананы, креветки, розы. Развиваются торгово-экономические отношения с Аргентиной", - добавил он. По мнению Розенталя, сложность заключается в том, что товарооборот России со странами Латинской Америки однообразен, так как порядка 80-85% российских товаров, экспортируемых на континент, охватывают три группы. "Это удобрения, нефть, нефтепродукты и стальной прокат, металлургия. Поэтому задача дня - товарооборот России со странами континента диверсифицировать", - заключил он.
латинская америка
вашингтон
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, латинская америка, вашингтон, венесуэла, ран, валдай
РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВАШИНГТОН, ВЕНЕСУЭЛА, РАН, Валдай
16:55 29.09.2026 (обновлено: 16:58 29.09.2026)
 
Эксперт оценил торговые отношения России с Латинской Америкой

Розенталь: перед российским бизнесом открываются хорошие перспективы в Латинской Америке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИСТРА (Московская область), 29 сен - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России с Латинской Америкой на подъеме, перед отечественным бизнесом сегодня открываются хорошие возможности для налаживания связей со странами континента, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН РФ Дмитрий Розенталь в кулуарах XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
На торгово-экономических отношениях России со странами Латинской Америки не отразились устойчивый правый тренд и ориентация на Вашингтон на континенте, как и сложности, с которыми столкнулись традиционные партнеры РФ в регионе - Венесуэла, Куба, Никарагуа, отметил Розенталь.
"Главная причина тут связана с тем, что все-таки правые, пришедшие к власти, в отличие от левых, имеют одну очень важную тенденцию - они меньше внимания обращают на идеологические противоречия, для них это менее важно, для них гораздо важнее та экономическая выгода, которую они могут получить от взаимодействия с партнерами, и в этом смысле наш бизнес имеет сегодня хорошие возможности для налаживания связей на континенте", - отметил собеседник агентства.
Розенталь отметил рост товарооборота с основным партнером РФ в Латинской Америке - Бразилией.
"У нас вполне конструктивные отношения с Мексикой, Перу и с Эквадором, где мы активно покупаем, допустим, бананы, креветки, розы. Развиваются торгово-экономические отношения с Аргентиной", - добавил он.
По мнению Розенталя, сложность заключается в том, что товарооборот России со странами Латинской Америки однообразен, так как порядка 80-85% российских товаров, экспортируемых на континент, охватывают три группы.
"Это удобрения, нефть, нефтепродукты и стальной прокат, металлургия. Поэтому задача дня - товарооборот России со странами континента диверсифицировать", - заключил он.
 
РОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВАШИНГТОНВЕНЕСУЭЛАРАНВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала