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Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе
Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе
Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года, а главными импортерами стали США, Германия и Италия, следует из данных Международной... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:20+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года, а главными импортерами стали США, Германия и Италия, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), которые изучило РИА Новости. По данным организации, по итогам прошлого года Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе с объемом поставок в 5,72 миллиона мешков (1 мешок эквивалентен 60 кг зеленых кофейных зерен). Стоимость поставок достигла 1,91 миллиарда долларов (334 доллара за мешок). Больше всех кофе в прошлом году, по данным ICO, импортировали США - 28,7 миллиона мешков (на 14 миллиардов долларов), Германия - 22 миллиона мешков (9,57 миллиарда долларов) и Италия - 11,4 миллиона мешков (4,69 миллиона долларов). Также в десятку вошли Франция (7,51 миллиона мешков), Япония (6,97 миллиона), Испания (6,62 миллиона), Нидерланды (6,53 миллиона), Бельгия (5,79 миллиона) и Польша (5,52 миллиона мешков).
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Бизнес, РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ICO
Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе
ICO: Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года, а главными импортерами стали США, Германия и Италия, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), которые изучило РИА Новости.
По данным организации, по итогам прошлого года Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе с объемом поставок в 5,72 миллиона мешков (1 мешок эквивалентен 60 кг зеленых кофейных зерен). Стоимость поставок достигла 1,91 миллиарда долларов (334 доллара за мешок).
Больше всех кофе в прошлом году, по данным ICO, импортировали США - 28,7 миллиона мешков (на 14 миллиардов долларов), Германия - 22 миллиона мешков (9,57 миллиарда долларов) и Италия - 11,4 миллиона мешков (4,69 миллиона долларов).
Также в десятку вошли Франция (7,51 миллиона мешков), Япония (6,97 миллиона), Испания (6,62 миллиона), Нидерланды (6,53 миллиона), Бельгия (5,79 миллиона) и Польша (5,52 миллиона мешков).