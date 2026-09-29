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Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе

Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе - 29.09.2026, ПРАЙМ

Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе

Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года, а главными импортерами стали США, Германия и Италия, следует из данных Международной... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:20+0300

2026-09-29T17:20+0300

2026-09-29T17:29+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе по итогам 2025 года, а главными импортерами стали США, Германия и Италия, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), которые изучило РИА Новости. По данным организации, по итогам прошлого года Россия заняла девятое место в мире по импорту кофе с объемом поставок в 5,72 миллиона мешков (1 мешок эквивалентен 60 кг зеленых кофейных зерен). Стоимость поставок достигла 1,91 миллиарда долларов (334 доллара за мешок). Больше всех кофе в прошлом году, по данным ICO, импортировали США - 28,7 миллиона мешков (на 14 миллиардов долларов), Германия - 22 миллиона мешков (9,57 миллиарда долларов) и Италия - 11,4 миллиона мешков (4,69 миллиона долларов). Также в десятку вошли Франция (7,51 миллиона мешков), Япония (6,97 миллиона), Испания (6,62 миллиона), Нидерланды (6,53 миллиона), Бельгия (5,79 миллиона) и Польша (5,52 миллиона мешков).

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бизнес, россия, сша, германия, италия, ico