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Подсчитано, сколько россияне тратят на продукты в месяц - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Подсчитано, сколько россияне тратят на продукты в месяц
Подсчитано, сколько россияне тратят на продукты в месяц - 29.09.2026, ПРАЙМ
Подсчитано, сколько россияне тратят на продукты в месяц
Среднестатистическая российская семья в августе этого года тратила на продукты питания 20 908 рублей в месяц, следует из презентации руководителя отдела "Ромир" | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:44+0300
2026-09-29T17:48+0300
бизнес
продукты
общество
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Среднестатистическая российская семья в августе этого года тратила на продукты питания 20 908 рублей в месяц, следует из презентации руководителя отдела "Ромир" Екатерины Тимошевской, которую она представила в ходе конференции "Человек разумный 2026". Согласно презентации, совершать такие покупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне стали на 4,8% чаще. При этом расходы на непродовольственные товары у обычной российской семьи составляли в августе этого года в среднем 19 664 рублей. Приобретали их на 7,1% чаще. Потребительская панель "Ромир" основана на данных потребления 40 тысяч россиян из 15 тысяч домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей страны.
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бизнес, продукты, общество , россия
Бизнес, продукты, Общество , РОССИЯ
17:44 29.09.2026 (обновлено: 17:48 29.09.2026)
 
Подсчитано, сколько россияне тратят на продукты в месяц

"Ромир": средняя семья в России в августе тратила на продукты 20 908 рублей в месяц

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Среднестатистическая российская семья в августе этого года тратила на продукты питания 20 908 рублей в месяц, следует из презентации руководителя отдела "Ромир" Екатерины Тимошевской, которую она представила в ходе конференции "Человек разумный 2026".
Согласно презентации, совершать такие покупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне стали на 4,8% чаще.
При этом расходы на непродовольственные товары у обычной российской семьи составляли в августе этого года в среднем 19 664 рублей. Приобретали их на 7,1% чаще.
Потребительская панель "Ромир" основана на данных потребления 40 тысяч россиян из 15 тысяч домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей страны.
 
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