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В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум
В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум
Российско-корейский бизнес-форум прошел в Сеуле с участием более 80 представителей деловых кругов России и Южной Кореи, сообщило посольство РФ в стране. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:17+0300
2026-09-29T17:28+0300
бизнес
россия
сеул
южная корея
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российско-корейский бизнес-форум прошел в Сеуле с участием более 80 представителей деловых кругов России и Южной Кореи, сообщило посольство РФ в стране. "Двадцать девятого сентября в Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум. Мероприятие... объединило более 80 представителей деловых и экспертных кругов России и Республики Корея", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского диппредставительства. Как отмечается, посол России в Сеуле Георгий Зиновьев обратился к участникам форума с приветственным словом, отметив, что даже в нынешних непростых условиях сохраняются возможности для восстановления российско-южнокорейских связей. По его словам, этому могла бы способствовать реализация конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере. Согласно информации российского посольства, программа дискуссионных сессий форума охватила ряд направлений российско-южнокорейского практического взаимодействия. Кроме того, на полях форума состоялся ряд встреч формата B2B, в ходе которых представители бизнес-сообществ двух стран обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и установили полезные контакты.
сеул
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бизнес, россия, сеул, южная корея
Бизнес, РОССИЯ, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
17:17 29.09.2026 (обновлено: 17:28 29.09.2026)
 
В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум

В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум с участием более 80 представителей

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российско-корейский бизнес-форум прошел в Сеуле с участием более 80 представителей деловых кругов России и Южной Кореи, сообщило посольство РФ в стране.
"Двадцать девятого сентября в Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум. Мероприятие... объединило более 80 представителей деловых и экспертных кругов России и Республики Корея", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.
Как отмечается, посол России в Сеуле Георгий Зиновьев обратился к участникам форума с приветственным словом, отметив, что даже в нынешних непростых условиях сохраняются возможности для восстановления российско-южнокорейских связей. По его словам, этому могла бы способствовать реализация конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере.
Согласно информации российского посольства, программа дискуссионных сессий форума охватила ряд направлений российско-южнокорейского практического взаимодействия.
Кроме того, на полях форума состоялся ряд встреч формата B2B, в ходе которых представители бизнес-сообществ двух стран обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и установили полезные контакты.
 
БизнесРОССИЯСЕУЛЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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