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В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум

В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум

Российско-корейский бизнес-форум прошел в Сеуле с участием более 80 представителей деловых кругов России и Южной Кореи, сообщило посольство РФ в стране. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:17+0300

2026-09-29T17:17+0300

2026-09-29T17:28+0300

бизнес

россия

сеул

южная корея

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российско-корейский бизнес-форум прошел в Сеуле с участием более 80 представителей деловых кругов России и Южной Кореи, сообщило посольство РФ в стране. "Двадцать девятого сентября в Сеуле прошел Российско-корейский бизнес-форум. Мероприятие... объединило более 80 представителей деловых и экспертных кругов России и Республики Корея", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского диппредставительства. Как отмечается, посол России в Сеуле Георгий Зиновьев обратился к участникам форума с приветственным словом, отметив, что даже в нынешних непростых условиях сохраняются возможности для восстановления российско-южнокорейских связей. По его словам, этому могла бы способствовать реализация конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере. Согласно информации российского посольства, программа дискуссионных сессий форума охватила ряд направлений российско-южнокорейского практического взаимодействия. Кроме того, на полях форума состоялся ряд встреч формата B2B, в ходе которых представители бизнес-сообществ двух стран обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и установили полезные контакты.

сеул

южная корея

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бизнес, россия, сеул, южная корея