Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/rossiya-873776704.html
"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией
"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией
Чешское издание Lidovky опубликовало комментарий читателя под колонкой Иво Стрейчека о выступлении польского министра иностранных дел Радослава Сикорского... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:52+0300
2026-09-29T18:00+0300
россия
германия
радослав сикорский
фридрих мерц
мид рф
ес
нато
урсула фон дер ляйен
чехия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859832984_0:386:2183:1614_1920x0_80_0_0_5c9229432ee63c7be00be2b3e5f4b954.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чешское издание Lidovky опубликовало комментарий читателя под колонкой Иво Стрейчека о выступлении польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Автор жестко критикует европейских политиков за антироссийскую риторику и предупреждает, что она ведет к катастрофе. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Lidovky.По мнению комментатора, ненависть к России затуманивает разум не только Сикорскому, но и целому ряду европейских лидеров. Он перечисляет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля. Последний, по словам автора, стал объектом насмешек "всего нормального мира" после своей "дипломатической активности" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Этот человек и не подозревает, в чем заключается функция дипломатии, или Германия хочет войны в Европе", — пишет он.Автор обращает внимание на тревожные сигналы: немецкие автомобильные заводы готовы перейти на военное производство, а фон дер Ляйен открыто говорит о создании армии Евросоюза. По его мнению, это звенья одной цепи — милитаризация Европы под предлогом защиты от России.Самые жесткие слова комментатор адресует нынешнему поколению западных политиков. Он сравнивает их с теми, кто стоял у руля перед Первой и Второй мировыми войнами, и считает, что они повторяют те же ошибки. "Современные западные политики так же беспомощны, как те, что были перед Первой и Второй мировой войной, и они способны втянуть Европу в войну, — пишет он. — Собственно, они уже сделали это, когда отказались всерьез провести переговоры с русскими до февраля 2022 года, а потом снова в марте 2022".Отдельно автор высказывается о членстве своей страны в НАТО. Он называет это ошибкой: "Теперь нас втянут в войну, не нашу войну, как когда-то в них нас втягивала Австро-Венгерская монархия". По его мнению, Чехия рискует оказаться заложником чужих интересов, как это уже было в истории XX века.Комментарий появился под колонкой Стрейчека, посвященной выступлению Сикорского на конференции Yalta European Strategy в Киеве. Польский министр, в частности, заявил, что Варшава "очень быстро" победила бы Россию, и призвал бомбить российские объекты, чтобы "конфликт сам собой закончился". Стрейчек напомнил о книге Германа Кана "Размышляя о немыслимом" и предупредил: ядерная держава, загнанная в угол и чувствующая угрозу своему существованию, может применить оружие массового поражения. Ответ Кана на этот вопрос, подчеркивает автор, однозначен.
германия
чехия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859832984_0:182:2183:1819_1920x0_80_0_0_4e1cb2815e0a0835a45e4dd319cb30b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, радослав сикорский, фридрих мерц, мид рф, ес, нато, урсула фон дер ляйен, чехия, европа, мировая экономика
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Радослав Сикорский, Фридрих Мерц, МИД РФ, ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, Мировая экономика
17:52 29.09.2026 (обновлено: 18:00 29.09.2026)
 
"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией

Lidovky: Запад отверг переговоры с Россией и втянул Европу в войну

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чешское издание Lidovky опубликовало комментарий читателя под колонкой Иво Стрейчека о выступлении польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Автор жестко критикует европейских политиков за антироссийскую риторику и предупреждает, что она ведет к катастрофе. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Lidovky.
По мнению комментатора, ненависть к России затуманивает разум не только Сикорскому, но и целому ряду европейских лидеров. Он перечисляет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля. Последний, по словам автора, стал объектом насмешек "всего нормального мира" после своей "дипломатической активности" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Этот человек и не подозревает, в чем заключается функция дипломатии, или Германия хочет войны в Европе", — пишет он.
Автор обращает внимание на тревожные сигналы: немецкие автомобильные заводы готовы перейти на военное производство, а фон дер Ляйен открыто говорит о создании армии Евросоюза. По его мнению, это звенья одной цепи — милитаризация Европы под предлогом защиты от России.
Самые жесткие слова комментатор адресует нынешнему поколению западных политиков. Он сравнивает их с теми, кто стоял у руля перед Первой и Второй мировыми войнами, и считает, что они повторяют те же ошибки.
"Современные западные политики так же беспомощны, как те, что были перед Первой и Второй мировой войной, и они способны втянуть Европу в войну, — пишет он. — Собственно, они уже сделали это, когда отказались всерьез провести переговоры с русскими до февраля 2022 года, а потом снова в марте 2022".
Отдельно автор высказывается о членстве своей страны в НАТО. Он называет это ошибкой: "Теперь нас втянут в войну, не нашу войну, как когда-то в них нас втягивала Австро-Венгерская монархия". По его мнению, Чехия рискует оказаться заложником чужих интересов, как это уже было в истории XX века.
Комментарий появился под колонкой Стрейчека, посвященной выступлению Сикорского на конференции Yalta European Strategy в Киеве. Польский министр, в частности, заявил, что Варшава "очень быстро" победила бы Россию, и призвал бомбить российские объекты, чтобы "конфликт сам собой закончился". Стрейчек напомнил о книге Германа Кана "Размышляя о немыслимом" и предупредил: ядерная держава, загнанная в угол и чувствующая угрозу своему существованию, может применить оружие массового поражения. Ответ Кана на этот вопрос, подчеркивает автор, однозначен.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯРадослав СикорскийФридрих МерцМИД РФЕСНАТОУрсула фон дер ЛяйенЧЕХИЯЕВРОПАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала