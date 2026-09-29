"Нас втянут в войну": в Европе испугались конфликта с Россией
Lidovky: Запад отверг переговоры с Россией и втянул Европу в войну
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чешское издание Lidovky опубликовало комментарий читателя под колонкой Иво Стрейчека о выступлении польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Автор жестко критикует европейских политиков за антироссийскую риторику и предупреждает, что она ведет к катастрофе. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Lidovky.
По мнению комментатора, ненависть к России затуманивает разум не только Сикорскому, но и целому ряду европейских лидеров. Он перечисляет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля. Последний, по словам автора, стал объектом насмешек "всего нормального мира" после своей "дипломатической активности" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Этот человек и не подозревает, в чем заключается функция дипломатии, или Германия хочет войны в Европе", — пишет он.
Автор обращает внимание на тревожные сигналы: немецкие автомобильные заводы готовы перейти на военное производство, а фон дер Ляйен открыто говорит о создании армии Евросоюза. По его мнению, это звенья одной цепи — милитаризация Европы под предлогом защиты от России.
Самые жесткие слова комментатор адресует нынешнему поколению западных политиков. Он сравнивает их с теми, кто стоял у руля перед Первой и Второй мировыми войнами, и считает, что они повторяют те же ошибки.
"Современные западные политики так же беспомощны, как те, что были перед Первой и Второй мировой войной, и они способны втянуть Европу в войну, — пишет он. — Собственно, они уже сделали это, когда отказались всерьез провести переговоры с русскими до февраля 2022 года, а потом снова в марте 2022".
Комментарий появился под колонкой Стрейчека, посвященной выступлению Сикорского на конференции Yalta European Strategy в Киеве. Польский министр, в частности, заявил, что Варшава "очень быстро" победила бы Россию, и призвал бомбить российские объекты, чтобы "конфликт сам собой закончился". Стрейчек напомнил о книге Германа Кана "Размышляя о немыслимом" и предупредил: ядерная держава, загнанная в угол и чувствующая угрозу своему существованию, может применить оружие массового поражения. Ответ Кана на этот вопрос, подчеркивает автор, однозначен.