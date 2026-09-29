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"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении

"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении

"Ростатом" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта новой АЭС в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

армения

алексей лихачев

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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Ростатом" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта новой АЭС в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Загадывать вперед, кто будет выбран в качестве вендора, и как будет сложена схема самого проекта (новой АЭС - ред.) как с технологической точки зрения, технологического облика, так и экономического сценария, я сейчас, во-первых, не могу, во-вторых, честно говоря, не знаю, поскольку это компетенция правительства", - заявил Лихачев журналистам. По его словам, очевидно, что потребуются новые межправительственные договоренности. "Всегда строительство станции, хоть малой, хоть большой — это предмет отдельных межправительственных договоренностей, и немаловажен будет финансовый сценарий. Мы имеем опыт работы с разными финансовыми сценариями и уверен, что сможем найти то, что действительно будет приемлемо не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения экономики для потребителя Армении", - заявил Лихачев.

армения

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армения, алексей лихачев