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"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении
"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении
"Ростатом" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта новой АЭС в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:21+0300
2026-09-29T15:21+0300
армения
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873767587.jpg?1790684502
ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Ростатом" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта новой АЭС в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Загадывать вперед, кто будет выбран в качестве вендора, и как будет сложена схема самого проекта (новой АЭС - ред.) как с технологической точки зрения, технологического облика, так и экономического сценария, я сейчас, во-первых, не могу, во-вторых, честно говоря, не знаю, поскольку это компетенция правительства", - заявил Лихачев журналистам. По его словам, очевидно, что потребуются новые межправительственные договоренности. "Всегда строительство станции, хоть малой, хоть большой — это предмет отдельных межправительственных договоренностей, и немаловажен будет финансовый сценарий. Мы имеем опыт работы с разными финансовыми сценариями и уверен, что сможем найти то, что действительно будет приемлемо не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения экономики для потребителя Армении", - заявил Лихачев.
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армения, алексей лихачев
АРМЕНИЯ, Алексей Лихачев
15:21 29.09.2026
 
"Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для АЭС в Армении

Лихачев: "Ростат" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта АЭС в Армении

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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Ростатом" сможет найти приемлемый финансовый сценарий для проекта новой АЭС в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Загадывать вперед, кто будет выбран в качестве вендора, и как будет сложена схема самого проекта (новой АЭС - ред.) как с технологической точки зрения, технологического облика, так и экономического сценария, я сейчас, во-первых, не могу, во-вторых, честно говоря, не знаю, поскольку это компетенция правительства", - заявил Лихачев журналистам.
По его словам, очевидно, что потребуются новые межправительственные договоренности. "Всегда строительство станции, хоть малой, хоть большой — это предмет отдельных межправительственных договоренностей, и немаловажен будет финансовый сценарий. Мы имеем опыт работы с разными финансовыми сценариями и уверен, что сможем найти то, что действительно будет приемлемо не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения экономики для потребителя Армении", - заявил Лихачев.
 
АРМЕНИЯАлексей Лихачев
 
 
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