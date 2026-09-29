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Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии

Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии - 29.09.2026, ПРАЙМ

Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T05:15+0300

2026-09-29T05:15+0300

2026-09-29T05:15+0300

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ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. "Конечно, мы сделаем это в партнерстве с ними", - заявил Рубио в интервью на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о том, есть ли у Штатов шанс заняться добычей редкозема, которым богат остров. Госсекретарь подчеркнул, что это не было приоритетом США, однако после заключения сделки с местными властями такая возможность появилась. "Теперь, когда это (сделка - ред.) позади, я думаю, у нас есть возможность сделать там хорошие инвестиции", - резюмировал он. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.

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мировая экономика, сша, гренландия, дания, марко рубио, марк рубио, fox news, ес