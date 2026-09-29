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Рубль укрепляется: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль укрепляется: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 29.09.2026, ПРАЙМ

Рубль укрепляется: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник перешел к снижению и опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:10+0300

2026-09-29T18:10+0300

2026-09-29T18:10+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник перешел к снижению и опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.48 мск падал на 12 копеек (-1%), до 12,47 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,46-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,91 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,65 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник днем перешел к снижению. В итоге курс опустился ниже уровня 12,5 рубля. "На фоне более высоких процентных ставок рубль сохраняет привлекательность в качестве высокодоходной валюты. Между тем темпы укрепления рубля могут сдерживаться умеренным снижением цен на нефть", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +2,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,77% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.51 мск снижалась на 1,1%, до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 101,4 пункта. Прогнозы Рубль к юаню на Мосбирже укрепляется, продолжая движение в рамках недавнего краткосрочного диапазона, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Поддержку рублю в конце сентября, судя по всему, оказывает в том числе "шлейф" от налогового периода сентября", - добавляет она. "Российский валютный рынок остается в той или иной степени сбалансированным, и валютные курсы, вероятно, пока останутся в границах диапазонов 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - оценивает Дудников.

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рубль, валюта, курсы валют, россия, рынок, торги, евро, доллар сша, юань