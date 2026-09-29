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Румыния намерена войти в еврозону до 2035 года - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Румыния намерена войти в еврозону до 2035 года
Румыния намерена войти в еврозону до 2035 года - 29.09.2026, ПРАЙМ
Румыния намерена войти в еврозону до 2035 года
Румыния намерена войти в еврозону в течение следующего десятилетия, до 2035 года, для чего стране необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:37+0300
2026-09-29T12:37+0300
мировая экономика
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КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Румыния намерена войти в еврозону в течение следующего десятилетия, до 2035 года, для чего стране необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году и завершить последующую подготовку к интеграции, заявил исполняющий обязанности министра финансов страны Александру Назаре. Заявление прозвучало во вторник в Бухаресте на финансовом семинаре в национальном банке Румынии, посвященном бюджетной устойчивости. Страна находится под процедурой чрезмерного дефицита ЕС с 2020 года и сохраняет самый высокий уровень бюджетного дефицита в Евросоюзе, превышавший в прошлые годы девять процентов ВВП. "Мы хотим войти в еврозону в следующем десятилетии до 2035 года. Для этого нам необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году, после чего потребуется еще несколько лет для подготовки к вступлению", - сказал Назаре. По словам главы ведомства, румынские власти не могут позволить себе паузу в бюджетной консолидации. Как подчеркнул министр, на пути снижения дефицита с девяти процентов к целевому порогу Евросоюза в три процента ВВП страна прошла лишь половину пути. Назаре отметил, что ориентир вступления в зону единой валюты призван стать стимулом для роста национальной конкурентоспособности. Процедура чрезмерного дефицита действует против Румынии с 2020 года из-за превышения лимита в три процента ВВП. По итогам 2024 года дефицит бюджета страны достиг 9,3% ВВП, а в 2025 году скорректировался до 7,9% ВВП, свидетельствуют данные национальной статистики. Потребность государства в заимствованиях на текущий год минфин оценивает в 259 миллиардов леев (около 55,6 миллиарда долларов).
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192
40
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5
4.7
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мировая экономика, румыния, бухарест, ес
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, Бухарест, ЕС
12:37 29.09.2026
 
Румыния намерена войти в еврозону до 2035 года

Минфин Румынии: страна намерена войти в еврозону до 2035 года

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КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Румыния намерена войти в еврозону в течение следующего десятилетия, до 2035 года, для чего стране необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году и завершить последующую подготовку к интеграции, заявил исполняющий обязанности министра финансов страны Александру Назаре.
Заявление прозвучало во вторник в Бухаресте на финансовом семинаре в национальном банке Румынии, посвященном бюджетной устойчивости. Страна находится под процедурой чрезмерного дефицита ЕС с 2020 года и сохраняет самый высокий уровень бюджетного дефицита в Евросоюзе, превышавший в прошлые годы девять процентов ВВП.
"Мы хотим войти в еврозону в следующем десятилетии до 2035 года. Для этого нам необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита в 2030 году, после чего потребуется еще несколько лет для подготовки к вступлению", - сказал Назаре.
По словам главы ведомства, румынские власти не могут позволить себе паузу в бюджетной консолидации. Как подчеркнул министр, на пути снижения дефицита с девяти процентов к целевому порогу Евросоюза в три процента ВВП страна прошла лишь половину пути. Назаре отметил, что ориентир вступления в зону единой валюты призван стать стимулом для роста национальной конкурентоспособности.
Процедура чрезмерного дефицита действует против Румынии с 2020 года из-за превышения лимита в три процента ВВП. По итогам 2024 года дефицит бюджета страны достиг 9,3% ВВП, а в 2025 году скорректировался до 7,9% ВВП, свидетельствуют данные национальной статистики. Потребность государства в заимствованиях на текущий год минфин оценивает в 259 миллиардов леев (около 55,6 миллиарда долларов).
 
Мировая экономикаРУМЫНИЯБухарестЕС
 
 
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