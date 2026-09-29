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Суд изъял восемь миллионов акций "Русагро" у сестры и племянника Мошковича
Суд изъял восемь миллионов акций "Русагро" у сестры и племянника Мошковича - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд изъял восемь миллионов акций "Русагро" у сестры и племянника Мошковича
Хамовнический суд Москвы конфисковал в доход государства около 8 миллионов акций ПАО "Группа" Русагро", принадлежавших племяннику и сестре основателя компании... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:56+0300
2026-09-29T16:56+0300
2026-09-29T16:56+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы конфисковал в доход государства около 8 миллионов акций ПАО "Группа" Русагро", принадлежавших племяннику и сестре основателя компании Вадима Мошковича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Изъять у Трибунской Юлии Николаевны 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро"... у Трибунского Сергея Андреевича 2 миллиона 266 тысяч 518 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро", обратив их в доход Российской Федерации", - огласила решение судья. Среди ответчиков по иску также проходит бывшая супруга Мошковича Наталья Быковская, у которой на счетах арестованы более 4 миллиардов рублей. Поводом для предъявления иска послужили установленные факты нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны Мошковича, который в период работы сенатором незаконно управлял ГК "Русагро" и оказывал содействие гендиректору Максиму Басову и Быковской в нарушении антикоррупционных требований и запретов.
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бизнес, россия, москва, русагро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Русагро
Суд изъял восемь миллионов акций "Русагро" у сестры и племянника Мошковича
Суд в Москве изъял у племянника и сестры Мошковича около восьми миллионов акций "Русагро"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы конфисковал в доход государства около 8 миллионов акций ПАО "Группа" Русагро", принадлежавших племяннику и сестре основателя компании Вадима Мошковича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Изъять у Трибунской Юлии Николаевны 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро"... у Трибунского Сергея Андреевича 2 миллиона 266 тысяч 518 штук обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро", обратив их в доход Российской Федерации", - огласила решение судья.
Среди ответчиков по иску также проходит бывшая супруга Мошковича Наталья Быковская, у которой на счетах арестованы более 4 миллиардов рублей.
Поводом для предъявления иска послужили установленные факты нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны Мошковича, который в период работы сенатором незаконно управлял ГК "Русагро" и оказывал содействие гендиректору Максиму Басову и Быковской в нарушении антикоррупционных требований и запретов.