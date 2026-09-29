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Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей

Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ

Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей

Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, передает... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:12+0300

2026-09-29T17:12+0300

2026-09-29T17:12+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Изъять в доход Российской Федерации все денежные средства Басова", - огласила решение судья. В иске значилась сумма 3 миллиарда 70 миллионов 727 тысяч 513 рублей 84 копейки. Как следует из иска, в счет погашения требования Генпрокуратура требовала обратить в доход государства принадлежащие Басову деньги на счетах в "Райффайзенбанке" и банке ВТБ, а также акции "Лукойла", "Яндекса" "Норникеля" и других компаний. Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро).

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