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Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей
Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ
Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей
Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, передает... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:12+0300
2026-09-29T17:12+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Изъять в доход Российской Федерации все денежные средства Басова", - огласила решение судья. В иске значилась сумма 3 миллиарда 70 миллионов 727 тысяч 513 рублей 84 копейки. Как следует из иска, в счет погашения требования Генпрокуратура требовала обратить в доход государства принадлежащие Басову деньги на счетах в "Райффайзенбанке" и банке ВТБ, а также акции "Лукойла", "Яндекса" "Норникеля" и других компаний. Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро).
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россия, москва, русагро, райффайзенбанк, втб
РОССИЯ, МОСКВА, Русагро, Райффайзенбанк, ВТБ
17:12 29.09.2026
 
Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей

Суд изъял у экс-гендиректора "Русагро" Басова три миллиарда рублей в доход государства

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Изъять в доход Российской Федерации все денежные средства Басова", - огласила решение судья.
В иске значилась сумма 3 миллиарда 70 миллионов 727 тысяч 513 рублей 84 копейки.
Как следует из иска, в счет погашения требования Генпрокуратура требовала обратить в доход государства принадлежащие Басову деньги на счетах в "Райффайзенбанке" и банке ВТБ, а также акции "Лукойла", "Яндекса" "Норникеля" и других компаний.
Весной Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и Басову. Также суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиардов рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро).
 
РОССИЯМОСКВАРусагроРайффайзенбанкВТБ
 
 
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