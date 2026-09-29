https://1prime.ru/20260929/rynok-873769605.html

"Шанс на отскок": аналитики оценили динамику на российском рынке акций

"Шанс на отскок": аналитики оценили динамику на российском рынке акций - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Шанс на отскок": аналитики оценили динамику на российском рынке акций

Российский рынок незначительно снижается днем вторника на фоне вернувшихся к снижению цен на нефть, следует из данных торгов. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:45+0300

2026-09-29T15:45+0300

2026-09-29T15:45+0300

экономика

рынок

торги

акции

мосбиржа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок незначительно снижается днем вторника на фоне вернувшихся к снижению цен на нефть, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,26% - до 2248,61 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 1,57%, до 96,3 доллара за баррель. "Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, теряет около половины процента на фоне повышения доходности облигаций на 8-12 базисных пунктов на отрезке кривой от двух до десяти лет. Опережающими темпами повысилась доходность на ближнем отрезке кривой, в результате чего спред доходности десятилетних и двухлетних облигаций сократился до 170 базисных пунктов со 174 базисных пункта в понедельник", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". Это может отражать опасения инвесторов перед сохранением в экономике высоких процентных ставок на протяжении более длительного периода, что при прочих равных оказывает давление на фондовые индексы, отметил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Русала" (+1,81%), "Мечела" (+1,71%), "ИКС 5" (+1,62%), "Юнипро" (+1,44%), "Мосбиржи" (+1,42%). "Давление на котировки "Русгидро" (-1,13%) продолжают оказывать пессимистичные ожидания по дивидендам и высокая долговая нагрузка. Для "Алросы" (-1,58%) актуальным драйвером снижения остается неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке природных алмазов, стоимость которых находится около многолетних минимумов. При общем снижении рынка инвесторы в первую очередь продают бумаги, по которым пока мало понятных драйверов для переоценки", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - "МТС" (−2,76%), "Генетико" (−1,96%), "Роснефти" (−1,94%), "ЛСР" (−1,71%), "Алросы" (−1,64%). Прогнозы "С технической точки зрения, индекс Мосбиржи опустился ниже уровня поддержки 2257 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее, и при прочих равных снижение может продолжиться до 2200 пунктов", - делится Дудников. "Технически индекс вновь подошел к восходящей трендовой на дневном графике в районе 2220–2230 пунктов, поэтому при удержании этой зоны сохраняется шанс на локальный отскок к 2300 пунктам", - считает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Эксперт ожидает сегодняшнего закрытия в "красной зоне".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, мосбиржа, россия