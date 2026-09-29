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"Рынок чувствителен к геополитике": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Рынок чувствителен к геополитике": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
"Рынок чувствителен к геополитике": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Рынок чувствителен к геополитике": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,38%, удержавшись выше уровня 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:01+0300
2026-09-29T20:46+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,38%, удержавшись выше уровня 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2262,80 пункта, долларовый РТС - на 0,35% - до 844,30 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок находит опоруРоссийский рынок акций в основные торги колебался разнонаправленно. Упав утром, он сумел вырасти во второй половине дня на геополитических надеждах. При этом индекс Мосбиржи удержался выше уровня 2500 пунктов. "Индекс Мосбиржи начал вторник снижением, но продемонстрировал положительную динамику на фоне позитива по поводу продолжения российско-американских контактов и сообщений о том, что в Белом доме якобы рассматривается смягчение антироссийских санкций на определенных условиях", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики, пишет журнал The Atlantic. В частности, подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,8%), "ИКС 5" (+2,2%), "Газпрома" (+1,6%), "Русала" (+1,5%). Подешевели акции МТС (-2%), "Позитива" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 1,1% - до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 101,5 пункта. Прогнозы В случае сохранения геополитического позитива и в среду индекс Мосбиржи предпримет новую попытку уйти выше 2275 пунктов, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закреплялись в плюсе и находились выше поддержек 2220 пунктов и 835 пунктов соответственно, реагируя на сообщения СМИ о поддержке Трампом смягчения санкций против РФ, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок остается чувствительным к геополитическим сигналам, но рост может получить продолжение лишь в случае их подтверждения", - также полагает она.
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192
40
192
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5
4.7
96
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40
192
40
рынок, акции, торги, сша, москва, дональд трамп, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ук "первая"
Рынок, Акции, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, УК "Первая"
20:01 29.09.2026 (обновлено: 20:46 29.09.2026)
 
"Рынок чувствителен к геополитике": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Григорьев: индекс Мосбиржи может попытаться уйти выше 2275 пунктов

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,38%, удержавшись выше уровня 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2262,80 пункта, долларовый РТС - на 0,35% - до 844,30 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок находит опору

Российский рынок акций в основные торги колебался разнонаправленно. Упав утром, он сумел вырасти во второй половине дня на геополитических надеждах. При этом индекс Мосбиржи удержался выше уровня 2500 пунктов.
"Индекс Мосбиржи начал вторник снижением, но продемонстрировал положительную динамику на фоне позитива по поводу продолжения российско-американских контактов и сообщений о том, что в Белом доме якобы рассматривается смягчение антироссийских санкций на определенных условиях", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики, пишет журнал The Atlantic.
В частности, подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,8%), "ИКС 5" (+2,2%), "Газпрома" (+1,6%), "Русала" (+1,5%). Подешевели акции МТС (-2%), "Позитива" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 1,1% - до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 101,5 пункта.

Прогнозы

В случае сохранения геополитического позитива и в среду индекс Мосбиржи предпримет новую попытку уйти выше 2275 пунктов, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закреплялись в плюсе и находились выше поддержек 2220 пунктов и 835 пунктов соответственно, реагируя на сообщения СМИ о поддержке Трампом смягчения санкций против РФ, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Российский рынок остается чувствительным к геополитическим сигналам, но рост может получить продолжение лишь в случае их подтверждения", - также полагает она.
 
РынокАкцииТоргиСШАМОСКВАДональд ТрампЕлена КожуховаМосбиржаРТСУК "Первая"
 
 
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