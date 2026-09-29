https://1prime.ru/20260929/rzhd-873760886.html
РЖД за 8 месяцев увеличили грузоперевозки с Китаем на 5,4%
РЖД за 8 месяцев увеличили грузоперевозки с Китаем на 5,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
РЖД за 8 месяцев увеличили грузоперевозки с Китаем на 5,4%
Грузовые перевозки в сообщении с Китаем по сети РЖД за 8 месяцев 2026 года выросли на 5,4% в годовом выражении и превысили 130 миллионов тонн, сообщила... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:44+0300
2026-09-29T13:44+0300
2026-09-29T13:44+0300
бизнес
россия
китай
кнр
ржд
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873760886.jpg?1790678646
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Грузовые перевозки в сообщении с Китаем по сети РЖД за 8 месяцев 2026 года выросли на 5,4% в годовом выражении и превысили 130 миллионов тонн, сообщила компания.
"По сети РЖД в сообщении с КНР в январе-августе 2026 года перевезено 130,2 миллиона тонн. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом контейнерные перевозки достигли 2,4 миллиона ДФЭ (+12,8%)", - говорится в сообщении.
В Китай отправлено 113,5 миллиона тонн грузов (+3,7%), в том числе: каменный уголь – 71,7 миллиона тонн (+6,1%), железная руда – 10,5 миллиона тонн (-1,6%), нефтяные грузы – 8,8 миллиона тонн (+4,3%), удобрения – 4,1 миллиона тонн (+8,4%).
Из Китая перевезено 16,7 миллиона тонн грузов (+18,3%), в том числе: химикаты – 3,4 миллиона тонн (+17,4%), промтовары – 2,4 миллиона тонн (+23,3%), цветная руда – 1,5 миллиона тонн (+13,3%), автомобили и комплектующие – 1,5 миллиона тонн (+55,6%).
Через порты в сообщении с КНР перевезено 92 миллиона тонн (+9%), через погранпереходы – 38,2 миллиона тонн (-2,6%).
"Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 16 миллионов тонн грузов (+5,2%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 27,6%, до 414 тысяч ДФЭ", - пишут РЖД.
Среди припортовых станций лидируют Ванино – 18,9 миллиона тонн (+21,9%) и Находка Восточная – 18,2 миллиона тонн (+36,2%).
РЖД в 2026 году планируют выйти на новый рекорд перевозок грузов в сообщении с Китаем с ростом 1,7% - минимум до 190 миллионов тонн, сообщала журналистам в конце апреля замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, кнр, ржд, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РЖД, порт Ванино
РЖД за 8 месяцев увеличили грузоперевозки с Китаем на 5,4%
РЖД: грузоперевозки с Китаем в январе-августе выросли на 5,4%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Грузовые перевозки в сообщении с Китаем по сети РЖД за 8 месяцев 2026 года выросли на 5,4% в годовом выражении и превысили 130 миллионов тонн, сообщила компания.
"По сети РЖД в сообщении с КНР в январе-августе 2026 года перевезено 130,2 миллиона тонн. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом контейнерные перевозки достигли 2,4 миллиона ДФЭ (+12,8%)", - говорится в сообщении.
В Китай отправлено 113,5 миллиона тонн грузов (+3,7%), в том числе: каменный уголь – 71,7 миллиона тонн (+6,1%), железная руда – 10,5 миллиона тонн (-1,6%), нефтяные грузы – 8,8 миллиона тонн (+4,3%), удобрения – 4,1 миллиона тонн (+8,4%).
Из Китая перевезено 16,7 миллиона тонн грузов (+18,3%), в том числе: химикаты – 3,4 миллиона тонн (+17,4%), промтовары – 2,4 миллиона тонн (+23,3%), цветная руда – 1,5 миллиона тонн (+13,3%), автомобили и комплектующие – 1,5 миллиона тонн (+55,6%).
Через порты в сообщении с КНР перевезено 92 миллиона тонн (+9%), через погранпереходы – 38,2 миллиона тонн (-2,6%).
"Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 16 миллионов тонн грузов (+5,2%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 27,6%, до 414 тысяч ДФЭ", - пишут РЖД.
Среди припортовых станций лидируют Ванино – 18,9 миллиона тонн (+21,9%) и Находка Восточная – 18,2 миллиона тонн (+36,2%).
РЖД в 2026 году планируют выйти на новый рекорд перевозок грузов в сообщении с Китаем с ростом 1,7% - минимум до 190 миллионов тонн, сообщала журналистам в конце апреля замгендиректора компании Ирина Магнушевская.