Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/samolet-873778005.html
"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций
"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций
Девелоперская группа "Самолет" допустила техдефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов Национального расчетного... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:17+0300
2026-09-29T18:20+0300
бизнес
финансы
россия
нрд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873778005.jpg?1790695210
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" допустила техдефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов Национального расчетного депозитария (НРД). Как указывается в них, компания не выполнила надлежащим образом обязательства по погашению выпуска в плановую дату 28 сентября. Она перечислила в НРД средства в неполном объеме – из расчета 269 рублей на каждую облигацию номиналом 1 тысяча рублей. При этом эмитент выполнил в полном объеме обязательства по выплате дохода по последнему, 12-му купону. Компания объяснила частичное погашение облигаций техническим причинами. "ГК "Самолет" перевела платежи в Национальный расчетный депозитарий по купону и полностью погасила выпуск БО-П20 28 сентября 2026 года. По техническим причинам на счете НРД часть денег была зачислена 29 сентября 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств", - говорится в сообщении "Самолета" в телеграм-канале для инвесторов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, нрд
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, НРД
18:17 29.09.2026 (обновлено: 18:20 29.09.2026)
 
"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций

"Самолет" допустил техдефолт при погашении облигаций на 2,5 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" допустила техдефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов Национального расчетного депозитария (НРД).
Как указывается в них, компания не выполнила надлежащим образом обязательства по погашению выпуска в плановую дату 28 сентября. Она перечислила в НРД средства в неполном объеме – из расчета 269 рублей на каждую облигацию номиналом 1 тысяча рублей. При этом эмитент выполнил в полном объеме обязательства по выплате дохода по последнему, 12-му купону.
Компания объяснила частичное погашение облигаций техническим причинами.
"ГК "Самолет" перевела платежи в Национальный расчетный депозитарий по купону и полностью погасила выпуск БО-П20 28 сентября 2026 года. По техническим причинам на счете НРД часть денег была зачислена 29 сентября 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств", - говорится в сообщении "Самолета" в телеграм-канале для инвесторов.
 
БизнесФинансыРОССИЯНРД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала