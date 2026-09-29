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"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций

"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Самолет" допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций

Девелоперская группа "Самолет" допустила техдефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов Национального расчетного... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:17+0300

2026-09-29T18:17+0300

2026-09-29T18:20+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" допустила техдефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов Национального расчетного депозитария (НРД). Как указывается в них, компания не выполнила надлежащим образом обязательства по погашению выпуска в плановую дату 28 сентября. Она перечислила в НРД средства в неполном объеме – из расчета 269 рублей на каждую облигацию номиналом 1 тысяча рублей. При этом эмитент выполнил в полном объеме обязательства по выплате дохода по последнему, 12-му купону. Компания объяснила частичное погашение облигаций техническим причинами. "ГК "Самолет" перевела платежи в Национальный расчетный депозитарий по купону и полностью погасила выпуск БО-П20 28 сентября 2026 года. По техническим причинам на счете НРД часть денег была зачислена 29 сентября 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств", - говорится в сообщении "Самолета" в телеграм-канале для инвесторов.

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бизнес, финансы, россия, нрд