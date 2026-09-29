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"Продолжаем бороться": Додик резко высказался по санкциям против России
"Продолжаем бороться": Додик резко высказался по санкциям против России - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Продолжаем бороться": Додик резко высказался по санкциям против России
Республика Сербская выступает против введения Боснией санкций в отношении России, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ)... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:42+0300
2026-09-29T18:42+0300
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россия
босния и герцеговина
республика сербская
милорад додик
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Республика Сербская выступает против введения Боснией санкций в отношении России, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. "Наша политика остается той же. Мы продолжаем бороться с любыми внешними влияниями, с попытками навязать нам то, чтобы мы приняли санкции в отношении России. До сих пор Босния и Герцеговина этого не сделала", - сказал Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он также добавил, что продолжит поддерживать военный нейтралитет в стране. На прошлой неделе Додик и Минич провели встречу с послом РФ Игорем Калабуховым в Восточном Сараево, на которой был отмечен высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что отношения России с Республикой Сербской исторические, традиционные и весьма тесные.
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россия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Продолжаем бороться": Додик резко высказался по санкциям против России
Додик: Республика Сербская стойко мешает Боснии вводить санкции против России
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Республика Сербская выступает против введения Боснией санкций в отношении России, заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Наша политика остается той же. Мы продолжаем бороться с любыми внешними влияниями, с попытками навязать нам то, чтобы мы приняли санкции в отношении России. До сих пор Босния и Герцеговина этого не сделала", - сказал Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он также добавил, что продолжит поддерживать военный нейтралитет в стране.
На прошлой неделе Додик и Минич провели встречу с послом РФ Игорем Калабуховым в Восточном Сараево, на которой был отмечен высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что отношения России с Республикой Сербской исторические, традиционные и весьма тесные.