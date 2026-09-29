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Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев
Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев - 29.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев
Сбербанк защитил своих клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев, это самый высокий показатель в мире, заявил глава банка Герман Греф на Московском... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:21+0300
2026-09-29T15:21+0300
2026-09-29T15:21+0300
банки
финансы
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк защитил своих клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев, это самый высокий показатель в мире, заявил глава банка Герман Греф на Московском стартап-саммите.
"Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то, что испытываем самое большое количество атак", — отметил он.
При этом, по словам главы банка, нужно "все время быть в форме и изобретать новые способы".
"Мы создаем самые передовые системы нападения, чтобы с помощью этих систем нападать на самих себя. Что у нас и происходит. Мультиагентная система, которая испытывает все наши системы 24 часа в сутки", — указал он.
При этом ни один человек в мире не может быть на 100% защищен от мошенников, обратил внимание Греф.
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений.
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банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев
Греф: Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк защитил своих клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев, это самый высокий показатель в мире, заявил глава банка Герман Греф на Московском стартап-саммите.
"Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то, что испытываем самое большое количество атак", — отметил он.
При этом, по словам главы банка, нужно "все время быть в форме и изобретать новые способы".
"Мы создаем самые передовые системы нападения, чтобы с помощью этих систем нападать на самих себя. Что у нас и происходит. Мультиагентная система, которая испытывает все наши системы 24 часа в сутки", — указал он.
При этом ни один человек в мире не может быть на 100% защищен от мошенников, обратил внимание Греф.
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений.