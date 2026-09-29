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Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев

Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев - 29.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк защитил клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев

Сбербанк защитил своих клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев, это самый высокий показатель в мире, заявил глава банка Герман Греф на Московском... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

банки

финансы

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк защитил своих клиентов от мошеннических атак в 99,9% случаев, это самый высокий показатель в мире, заявил глава банка Герман Греф на Московском стартап-саммите. "Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то, что испытываем самое большое количество атак", — отметил он. При этом, по словам главы банка, нужно "все время быть в форме и изобретать новые способы". "Мы создаем самые передовые системы нападения, чтобы с помощью этих систем нападать на самих себя. Что у нас и происходит. Мультиагентная система, которая испытывает все наши системы 24 часа в сутки", — указал он. При этом ни один человек в мире не может быть на 100% защищен от мошенников, обратил внимание Греф. Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россияне ежедневно 12–15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, герман греф, сбербанк